Milan, i numeri del reparto offensivo non convincono: poche occasioni ma grande cinismo

Le statistiche del match contro i giallorossi confermano la direzione intrapresa da Allegri, che ha dato alla sua squadra grande compattezza e solidità, spesso però in difficoltà produttiva negli ultimi 30 metri
Alessia Bartiromo

Il Milan si lecca le ferite dopo il pareggio all'Olimpico contro la Roma, favorendo la mini fuga dell'Inter capolista. I numeri del match contro i giallorossi confermano la direzione intrapresa da Allegri, che ha dato alla sua squadra grande compattezza e solidità, spesso però in difficoltà produttiva negli ultimi 30 metri. Gli xG confermano costantemente pochi tiri in porta e altrettante occasioni importanti da rete, confermando il trend anche con le marcature che arrivano spesso da difensori e centrocampisti e meno dagli attaccanti. Con l'inserimento di Füllkrug nel mercato di gennaio, i rossoneri hanno nuovamente una prima punta di riferimento, attendendo comunque i tempi di inserimento e di ambientamento del giocatore. Quali prospettive ci saranno quindi per il club e Allegri riuscirà a migliorare la manovra offensiva? Ecco quali potrebbero essere i punti di forza e le maggiori difficoltà. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

