Milan, Ibra su Giménez: “È forte come me, ma non mi somiglia. Leão? Non devo dirgli niente”

Al posto di Conceiçao al termine della partita interviene Zlatan Ibrahimović: di seguito vi proponiamo le sue parole.

Lorenzo Maria Napolitano 15 febbraio - 23:51

Al termine della partita non ha parlato Sergio Conceicao, ma al suo posto si presenta ai microfoni Zlatan Ibrahimović. Dietro a questa scelta non c'è però alcun problema fisico per l'allenatore portoghese, fresco di vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona nel 25° turno di Serie A, né tantomeno la mancanza di voglia di commentare l'incontro di San Siro. Questo cambiamento improvvisato è stato motivato dall'ex calciatore svedese che, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato: "Mister Conceiçao è molto emozionato per la morte dell'ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare". Il riferimento è a Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, noto dirigente sportivo e presidente portoghese, che è venuto a mancare all'età di 87 anni. I due hanno condiviso dieci anni insieme.

Il Milan ha vinto grazie ad una rete del suo nuovo goleador, Santiago Giménez che come riporta Opta su X: "È diventato il 3° giocatore a segnare in ciascuna delle prime due presenze di Serie A con la maglia del Milan nell'era dei tre punti a vittoria – tra quelli alla loro stagione di debutto nella competizione - dopo Andriy Shevchenko e Christian Pulisic. Feroce". Di seguito vi riportiamo le parole del Senior Advisor dei rossoneri, che ha anche rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo nuovo attaccante.

Visualizza questo post su Instagram

La conferenza stampa di Ibrahimović — "Oggi era importante vincere e migliorare la classifica per arrivare dove vogliamo. Ora penseremo alla prossima partita", ha detto Zlatan. Tema caldo in casa rossonera è sempre l'impiego di Rafael Leão, su cui è stato montato un vero e proprio caso mediatico intorno a lui quando sulla panchina del Milan sedeva Paulo Fonseca. Lo svedese ha affermato: "Leao è Leao, uno dei più forti giocatori al mondo. Non si può spiegare a lui come fare le cose, è difficile quando hai un giocatore così forte”.

Sulla strategia adottata nel mercato, invece, lo svedese ha ammesso: "La strategia era portare più giocatori e alternative per l’allenatore così da metterlo nelle migliori condizioni per fare il bene. Poi sceglie lui cosa è meglio fare. È così che facciamo le valutazioni. Walker? È uscito perché era già deciso così prima della gara".

"Come giudica il suo operato e della società intorno alla squadra?", Ibrahimović ha risposto: "Noi siamo presenti dal primo giorno, siamo nel gruppo dal primo giorno. Parliamo e ci siamo dal primo giorno. Non solo adesso che è un momento importante. Anche quando giocavo, febbraio è il momento in cui si decide tutto. Giménez ricorda me? No, è forte come me non mi ricorda. Non si deve paragonare con altri. La nostra responsabilità e aiutarlo a fare bene nel Milan, uno dei più grandi club del mondo, per farlo giocare e divertire e portare risultati”.