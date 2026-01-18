derbyderbyderby calcio italiano Milan, in estate Hojlund fu vicinissimo ai rossoneri: il retroscena

Prima della chiamata decisiva di Antonio Conte, il Milan avrebbe avuto grosse opportunità di acquistare Rasmus Hojlund
Sembra strano eppure è vero. Rasmus Hojlund avrebbe potuto giocare nel Milan in questa stagione. L'attaccante danese è uno dei giocatori rivelazione e i suoi numeri con il Napoli ne sono la prova. Antonio Conte lo voleva fortemente e il danese, almeno per ora, sta ripagando alla grande la sua fiducia. Un rammarico invece per Allegri che avrebbe potuto beneficiare delle prestazioni del 22enne ma qualcosa nella trattativa è andato storto. Ecco il retroscena. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>

