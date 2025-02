Super Reijnders, Tomori-Pavlovic da 7, De Vrij eroico: le pagelle di Milan-Inter

Fischio finale a San Siro: termina con un bellissimo 1-1 il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Migliori e peggiori della sfida.

Luca Paesano Redattore 2 febbraio 2025 (modifica il 2 febbraio 2025 | 20:25)

Termina in parità uno straordinario derby a San Siro. Alla rete di Tijjani Reijnders nel primo tempo, risponde il gol nel recupero di Stefan De Vrij. I rossoneri sprecano l'occasione di fare 3 su 3 in questa stagione a pochi minuti dal fischio finale. I nerazzurri, invece, acciuffano con le unghie un pareggio più che meritato, dopo 3 pali e 3 gol annullati nel corso dei 90 minuti. Di seguito, le nostre pagelle della sfida.

Le pagelle del Milan — Maignan 6,5: attento in un paio di occasioni, straordinario nell'uscita a valanga allo scadere.

Walker 6: non è roba da poco esordire da titolare in un derby, si destreggia con attenzione, senza esagerare e con una prestazione ordinata.

Tomori 7: partita di grande solidità, si fa trovare pronto al confronto con Thuram e Lautaro Martinez nonostante le mille voci di mercato. Serata da protagonista.

Fikayo Tomori in azione durante la sfida di Serie A tra Milan ed Inter (Foto di AC Milan/ AC Milan via Getty Images)

Pavlović 7: anche lui offre una prova rocciosa e sicura, in una stagione in generale complicata. Sempre deciso negli interventi.

Hernández 6,5: serata di grande applicazione, strepitoso nel recupero in scivolata su Marcus Thuram nella ripresa. Si vede meno nella metà campo rivale.

Musah 6: buona prestazione, di grande quantità in mezzo al campo. La ritrovata continuità sta restituendo un giocatore nuovo (dal 78' Terracciano sv)

Bennacer 6: un buon primo tempo, con le geometrie giuste ed anche con intelligenti letture difensive (dal 45' Jimenez 5,5: un paio di gestioni discutibili negli ultimi minuti concedono qualche brivido che i rossoneri potevano risparmiarsi)

Reijnders 7: la mente, il cuore ed il motore del Milan, tempi di inserimento perfetti, scelte sempre lucide e giocate pulite. Il gol è la ciliegina sulla torta.

Pulisic 6: qualche errore nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo crea un paio di situazioni davvero intriganti (dal 85' Chuckwueze sv).

Abraham 6,5: serata di grande generosità e sacrificio, lavora bene tanti palloni e offre sempre uno scarico ai suoi compagni (dal 78' Camarda 5,5: gestisce male un pallone che poteva essere oro per i rossoneri, andando da solo verso la porta piuttosto che appoggiandosi ai compagni).

Leão 6: quando riceve palla c'è sempre la sensazione che possa accadere qualcosa, mette lo zampino sul gol di Tijjani Reijnders (dal 85' Gabbia sv).

Le pagelle dell'Inter — Sommer 6: grande intervento sul tiro di Reijnders piazzato all'incrocio, si costruisce vantaggio con un ottimo posizionamento.

Pavard 6: un paio di interventi in scivolata fondamentali nel corso del primo tempo su Leao, forse qualcosa da rivedere sull'azione della rete (dal 63' Bisseck 6: entra molto bene in partita, con carattere e personalità, e sfiora la rete colpendo il palo).

de Vrij 6,5: partita non perfetta dal punto di vista difensivo questa sera, ma trova la rete che vale il meritato pareggio. Salvifico.

Bastoni 6: partita meno brillante dal punto di vista delle idee rispetto al solito, ma comunque ordinato e attento su Pulisic (dal 63' Carlos Augusto 6: non cambia la storia, poco sollecitato sia in attacco che in difesa).

Dumfries 5,5: oggi fa più fatica a creare pericoli, trovandosi di fronte Theo Hernandez. Prende un giallo che poteva serenamente evitare.

Barella 6,5: la solita partita di enorme sostanza, non si risparmia mai ed è tra gli ultimi ad arrendersi.

Calhanoglu 5,5: probabilmente ancora non al top della forma, nella giornata da grande ex non riesce ad incidere (dal 63' Zielinski 5,5: non cambia passo al centrocampo dell'Inter).

Mkhitaryan 5,5: come Calhanoglu, anche l'armeno non riesce a lasciare il graffio sulla partita. Serata un po' anonima (dal 75' Frattesi sv)

Dimarco 6: segna ma gli viene annullato, giustamente, per offside. Per il resto non resta molto della sua partita (dal 75' Zalewski 6,5: non gestisce bene un paio di situazioni, ma è determinante per riacciuffare un meritatissimo pareggio)

Thuram 6: sfortunato anche lui con il palo centrato a dieci minuti dalla fine, in generale prova di grande quantità e generosità.

Lautaro 5,5: in gol due volte ed entrambe le volte gli resta l'esultanza bloccata in gola. Come sempre, anche questa sera fa quel che può.