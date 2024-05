Milan, la Curva Sud accende il derby: “Girata e linguaccia, il vero scudetto in faccia”

Il Milan chiude la stagione al 2° posto, con un 3-3 contro la Salernitana . Al termine dell'incontro San Siro ha reso omaggio ad Antonio Mirante , Mattia Caldara , ma soprattutto a Simon Kjaer , Olivier Giroud e Stefano Pioli , grandi protagonisti nello scudetto conquistato dal Diavolo nella stagione 2021-2022. Nel salutare l'attaccante transalpino, la Curva Sud ha esposto uno striscione che sa tanto di frecciata all' Inter : "Girata e linguaccia, il vero scudetto in faccia", della serie il derby si gioca tutto l'anno.

Milan, frecciata della Curva Sud all'Inter

Continuano le punzecchiature a distanza tra Milan ed Inter. Se i nerazzurri da una parte rivendicano lo scudetto della 2ª stella e i 6 derby consecutivi vinti nelle ultime due stagioni; i rossoneri nel salutare per l'ultima volta Olivier Giroud hanno ricordato ai propri rivali la doppietta siglata dall'ex Chelsea e Arsenal nella stracittadina del 5 febbraio 2022: "Girata e linguaccia, il vero scudetto in faccia". Un 2-1 in rimonta che indirizzò il campionato sui binari rossoneri del Naviglio. Il Milan, infatti, vinse lo scudetto all'ultima giornata con due punti di vantaggio sulla Beneamata.