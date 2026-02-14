Per sconfiggere il Pisa c’è voluta una giocata da fuoriclasse di Luka Modric, che per la prima volta in 90 minuti si sgancia in proiezione offensiva e trova il gol della provvidenza. La rete del croato regala al Milan un successo importantissimo, che tiene i rossoneri a contatto con l’Inter in attesa del big match con la Juventus. La vittoria è una prova di forza e solidità per la squadra di Allegri, che raggiunge un doppio traguardo piuttosto significativo.
serie a
Milan, la vittoria col Pisa vale un doppio primato: le statistiche
Il Milan di Allegri come quello di Capello
Come riportato da Opta, infatti, il Milan resta l’unica squadra ancora imbattuta in trasferta nei top 5 campionati europei insieme al Bayern Monaco. Nessuna sconfitta in 13 partite di Serie A giocate lontano da San Siro per i rossoneri, che hanno totalizzato 29 punti con 8 successi e 5 pareggi. Ma non solo.
Con 54 punti conquistati dopo le prime 24 giornate di campionato, la formazione di Allegri eguaglia il suo secondo miglior risultato di sempre nell’era dei 3 punti a vittoria, come accaduto al Milan di Fabio Capello (poi campione d’Italia) nella stagione 1995/96. Solamente una volta i rossoneri sono riusciti a far meglio: nel campionato 2003/04, con Carlo Ancelotti in panchina, quando dopo le prime 24 partite di Serie A i punti raccolti furono addirittura 61.
