Milan, la vittoria col Pisa vale un doppio primato: le statistiche

Il Milan tiene testa al passo del Bayern Monaco e resta ancora imbattuto in trasferta: eguagliato dopo trent'anni anche un risultato storico
Per sconfiggere il Pisa c’è voluta una giocata da fuoriclasse di Luka Modric, che per la prima volta in 90 minuti si sgancia in proiezione offensiva e trova il gol della provvidenza. La rete del croato regala al Milan un successo importantissimo, che tiene i rossoneri a contatto con l’Inter in attesa del big match con la Juventus. La vittoria è una prova di forza e solidità per la squadra di Allegri, che raggiunge un doppio traguardo piuttosto significativo.

Il Milan di Allegri come quello di Capello

Come riportato da Opta, infatti, il Milan resta l’unica squadra ancora imbattuta in trasferta nei top 5 campionati europei insieme al Bayern Monaco. Nessuna sconfitta in 13 partite di Serie A giocate lontano da San Siro per i rossoneri, che hanno totalizzato 29 punti con 8 successi e 5 pareggi. Ma non solo.

Con 54 punti conquistati dopo le prime 24 giornate di campionato, la formazione di Allegri eguaglia il suo secondo miglior risultato di sempre nell’era dei 3 punti a vittoria, come accaduto al Milan di Fabio Capello (poi campione d’Italia) nella stagione 1995/96. Solamente una volta i rossoneri sono riusciti a far meglio: nel campionato 2003/04, con Carlo Ancelotti in panchina, quando dopo le prime 24 partite di Serie A i punti raccolti furono addirittura 61.

