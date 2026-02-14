Milan, la vittoria col Pisa vale un doppio primato: le statistiche

Il Milan tiene testa al passo del Bayern Monaco e resta ancora imbattuto in trasferta: eguagliato dopo trent'anni anche un risultato storico

Per sconfiggere il Pisa c’è voluta una giocata da fuoriclasse di Luka Modric, che per la prima volta in 90 minuti si sgancia in proiezione offensiva e trova il gol della provvidenza. La rete del croato regala al Milan un successo importantissimo, che tiene i rossoneri a contatto con l’Inter in attesa del big match con la Juventus. La vittoria è una prova di forza e solidità per la squadra di Allegri, che raggiunge un doppio traguardo piuttosto significativo.