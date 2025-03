Milan-Lazio: ecco le probabili formazioni

Una partita crocevia quella di domenica sera, ore 20:45, fra Milan e Lazio. I rossoneri, fra le mura amiche di San Siro, si giocano tutte le residue ( e poche) speranze di poter agguantare un posto in Champions. Per gli uomini di Baroni, invece, una vittoria signficherebbe superare la Juve ed arrivare al quarto posto. Ecco come i due allenatori potrebbero schierare le due squadre:

Conceiçao ha deciso di apportare dei cambiamenti alla formazione di solito titolare. In porta, ovviamente Maignan , in difesa spazio a Jimenez e Theo Hernandez , confermato nonostante il periodo decisamente sottotono. Al centro giocheranno Pavlovic e Tomori , ma occhio a Gabbia . A centrocampo agiranno Fofana e Musah , sulla trequarti il trio Leao-Reijndeers-Pulisic . In attacco, ovviamente Gimenez. Parte dalla panchina, invece, Joao Felix.

La Lazio

Baroni e la Lazio sono senza Castellanos in avanti: duello fra Pedro e Noslin per la maglia offensiva dietro Dia. Isaksen e Zaccagni completeranno il pacchetto offensivo. Verso la titolarità il grande ex, Alessio Romagnoli, che è in fase di recupero dal problema all'adduttore. In porta Mandas ancora favorito su Provedel. Vecino pronto a tornare tra i convocati. Sulle fasce dovrebbero agire Marusic, ma occhio alla sorpresa Lazzari e Tavares. A centrocampo non ci sono dubbi per Guendouzi e Rovella.