Milan-Lazio: una sfida per l’Europa

Una partita decisiva per il Milan che spera di poter riavvicinarsi alle posizioni che contano in classifica. Ma fondamentale anche per la Lazio di Baroni che spera di sorpassare la Juve e prendersi il quarto posto

Federico Iezzi 1 marzo - 19:46

Quella di domenica sera, si gioca alle 20,45 a San Siro, è una partita molto attesa. Lo è per il Milan e lo è per la Lazio. I rossoneri sono chiamati a riscattarsi da questo periodo decisamente negativo, mentre ai biancocelesti servono punti per poter arrivare al quarto posto e scavalcare la Juve.

La chiave europea — Il Milan deve vincere. Per i rossoneri, in crisi nera, quella di domenica è l'ultima possibilità per provare a riscattare una stagione decisamente disastrosa. Guadagnare i tre punti significherebbe riagganciare il Bologna e riavvicinarsi alle posizioni che permettono l'ingresso in Europa. Le speranze comunque sono poche, ma gli uomini di Conceiçao devono almeno provarci. Alla Lazio, invece, i tre punti servono per poter ambire al quarto posto e quindi alla Champions League.

Il Milan — I rossoneri stanno vivendo una stagione da incubo. E il clima, nell'ultimo periodo, è stato reso ancora più pesante dall'eliminazione in Champions e dalle sconfitte in campionato contro Torino e Bologna. Al punto che si parla già di rifondazione totale a giugno, di un nuovo allenatore e della possibile partenza di alcuni nomi importanti nella rosa milanista degli ultimi anni. Per la qualificazione alla prossima Champions ormai le speranze sono quasi nulle, ma vincere domani è fondamentale: per il morale, al momento molto basso, e per la classifica dato che i tre punti consentirebbero di ridurre la distanza dalla Lazio e dalle posizioni che contano. Conceicao medita qualche cambio dopo le ultime partite: Maignan andrà in porta, in difesa confermati Jimenez, Theo, mentre al centro si potrebbero rivedere anche Gabbia e Tomori dopo le recenti leggerezze di Pavlovic e Thiaw. A centrocampo confermato Fofana e occhio a Bondo dal primo minuto, in ballotaggio con Musah. Davanti c’è Gimenez, supportato da Leao a sinistra, Pulisic a destra e Reijnders al centro. Non recuperano Walker e Loftus-Cheek.

La Lazio — La squadra di Baroni arriva alla sfida di domani sicuramente meglio degli avversari ma anche in casa Lazio non tutto è andato per il verso giusto nell'ultimo periodo. All'eliminazione dalla Coppa Italia si somma il fatto che i biancocelesti non assaporano il gusto della vittoria dal 9 febbraio, quando travolsero il Monza con un netto 5-1 all’Olimpico. Da allora, in campionato sono arrivati solo 2 pareggi contro Napoli e Venezia. Un periodo di alti e bassi da cui è necessario riscattarsi considerando che la corsa alla qualificazione in Champions League resta apertissima: il 4º posto, attualmente occupato dalla Juventus, dista infatti appena 2 lunghezze. Contro il Milan intanto, Baroni dovrà fare a meno di 4 giocatori: Hysaj, Dele-Bashiru, Vecino e Castellanos. Un’ulteriore difficoltà per la Lazio, che dovrà dimostrare carattere e determinazione per tornare da San Siro con un risultato positivo.

Il pronostico — Fare un pronostico di una partita come Milan-Lazio non è facile. Guardando alla attuale situazione la squadra di Baroni appare decisamente favorita contro un Milan con il morale sotto i tacchi. I rossoneri, però, hanno spesso dato il meglio di loro partendo da sfavoriti. E le due squadre, quando si incontrano, sono solite dare spettacolo: l’ultimo incrocio in campionato, disputato all’Olimpico, ne è la prova: un appassionato 2-2 che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. In definitiva, quella di domani è una sfida apertissima in cui potrebbe succedere di tutto.