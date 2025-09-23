Milan-Lecce, sedicesimi di finale di Coppa Italia: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e Streaming Gratis

23 settembre

A San Siro si alza nuovamente il sipario sulla Coppa Italia: Milan-Lecce vale l'accesso agli ottavi di finale. I rossoneri dopo ave eliminato il Bari nei trentaduesimi, si preparano alla sfida dei sedicesimi contro i salentini che nel turno precedente hanno estromesso dalla Coppa Nazionale la Juve Stabia, e che vogliono riscattare la partenza ad handicap in campionato.

Qui Milan — Il Milan di Allegri sta vivendo un periodo di grande fiducia. Dopo la falsa partenza contro la Cremonese, i rossoneri hanno messo in fila tre successi consecutivi – contro Udinese, Bologna e lo stesso Lecce, già affrontato poche settimane fa al Via del Mare.

In vista del delicatissimo appuntamento di campionato con il Napoli, l’allenatore è pronto a mescolare le carte: possibili rotazioni per Modric, Pulisic, Pavlovic ed Estupiñán, con Rabiot in dubbio. Da tenere d’occhio il possibile rientro di Maignan tra i pali e l’esordio da titolare di Nkunku in attacco.

Qui Lecce — Momento complicato invece per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che arriva a Milano con un bagaglio pesante: un solo punto raccolto nelle ultime quattro giornate di Serie A e tre sconfitte consecutive che hanno incrinato certezze e morale. La trasferta di San Siro si presenta come una sfida difficilissima, ma allo stesso tempo come un’occasione per rialzare la testa e dare un segnale di carattere.

Milan-Lecce, probabili formazioni — MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Milan-Lecce, dove vedere la Coppa Italia in Diretta Tv e in Streaming Gratis — MILAN LECCE COPPA ITALIA DIRETTA TV STREAMING - La sfida valevole per i sedicesimi di finale di Milan-Lecce si giocherà martedì 23 settembre con fischio d’inizio, allo Stadio San Siro, fissato alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1, mentre in streaming sarà disponibile sul portale online Sportmediaset e Mediaset Infinity.