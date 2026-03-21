derbyderbyderby calcio italiano Milan, l’infortunio di Leao è meno serio del previsto: l’esito degli esami

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Milan, l’infortunio di Leao è meno serio del previsto: l’esito degli esami

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Dopo gli esami svolti in mattinata, arrivano novità sulle condizioni di Rafael Leao: scongiurata l'ipotesi lungo stop
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Sono arrivate buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Rafael Leao, che salterà sicuramente la sfida di quest'oggi contro il Torino. Il portoghese non è stato convocato per la partita contro i granata in seguito ad un risentimento all'adduttore, che lo ha frenato nelle scorse ore e che aveva fatto temere un problema serio. Tuttavia, gli esami strumentali svolti questa mattina dall'attaccante rossonero hanno escluso lesioni. In queste ore, il calciatore dovrà decidere se rispondere o meno alla convocazione della Nazionale per le sfide contro Messico e Stati Uniti.

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