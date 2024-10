Svolta in Serie A dopo quasi 30 anni: Milan-Napoli in chiaro su DAZN

Milan-Napoli verrà trasmesso in chiaro su DAZN. Si tratta di una volta storica per il calcio italiano dopo Juventus-Sampdoria del 1996. Basterà sintonizzarsi sul sito o sull'applicazione.

Gennaro Dimonte 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 12:17)

Martedì 29 ottobre 2024 segnerà una data storica per il calcio italiano. Milan-Napoli verrà trasmessa in chiaro su DAZN. Turno infrasettimanale di Serie A tra Fonseca e Conte che sarà fruibile da tutti gli italiani non in possesso di abbonamento sulla piattaforma. Non accadeva dal 13 aprile 1996, quando Juventus-Sampdoria allo stadio "Delle Alpi". Decima giornata che quindi segna una svolta incredibile per questo sport, con San Siro come casa scelta per questo imperdibile evento.

Milan-Napoli in chiaro ma non per tutti — Gli appassionati di calcio e di Serie A senza abbonamenti pay per view sorridono. Milan-Napoli potrà essere guardata in chiaro sulla piattaforma DAZN. Basterà sintonizzarsi sul sito e cliccare sulla partita in questione, gratuitamente. Si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta gratuita sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti sprovvisti di un abbonamento. Garantita invece in ogni caso la fruizione del servizio per gli abbonati. Potranno usufruirne tutti le persone provviste di Smart Tv e non solo.

Il commento del CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi: "Per la prima volta dopo 30 anni trasmetteremo in chiaro un match. E' un evento storico e lo diventa ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza doversi per forza abbonare. Abbiamo fortemente voluto questo tipo di iniziativa perchè ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande".