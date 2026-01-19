Milan, problema all’adduttore per Saelemaekers: le condizioni del belga

L'esterno belga è stato sostituito nel corso della sfida di ieri sera contro il Lecce ed è in dubbio per la sfida della prossima giornata contro la Roma: cosa filtra da Milanello

L'importante vittoria contro il Lecce rilancia la candidatura del Milan alla lotta scudetto con Inter e Napoli. La prima rete con i rossoneri di Niclas Fullkrug ha spezzato una partita dominata dalla squadra di Massimiliano Allegri, ma che non riusciva a trovare la via del gol. Ma dal successo contro i salentini giungono anche brutte notizie: l'infortunio di Alexis Saelemaekers, costretto ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio all'80'. Ecco le condizioni del belga. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>