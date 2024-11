Milan, ritorno di fiamma per Brahim Diaz: si lavora per gennaio

Brahim Diaz può tornare al Milan: è ai margini del Real Madrid

Nel periodo in rossonero, da quando vi aveva approdato nel 2020, ha fatto grandi cose. Il classe 99, naturalizzato marocchino, ha giocato col Milan per tre stagioni, sotto la guida di Stefano Pioli: dal 2020 al 2023, tra campionato e coppe, è sceso in campo 124 volte mettendo a segno 18 reti. La stagione più importante è stata sicuramente l'ultima, quella 2022/23, in cui i rossoneri sono approdati in semifinale di Champions League: record personale per Diaz, di presenze e di reti.