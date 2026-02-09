Il mercato di riparazione di gennaio è da poco terminato ed è tempo di bilanci in particolar modo per le varie squadre di serie A che puntano ai propri obiettivi stagionali. Tra queste il Milan che si è rinforzato mettendo sotto i riflettori in particolar modo l'acquisto di Niclas Füllkrug, che sta già dimostrando il proprio valore confermandosi una pedina importante per il prosieguo di stagione dei rossoneri. In tutto l'ambiente però, ha lasciato l'amaro in bocca l'operazione sfumata al fotofinish per l'arrivo anche di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, bocciato dal club di Milano dopo l'approfondimento delle visite mediche con un problema reiterato al ginocchio. A pronunciarsi sull'affare saltato è l'ex fuoriclasse Beppe Bergomi che, ai microfoni di Sky, ha dato ragione al Milan, come sempre senza peli sulla lingua, criticando invece la strategia di mercato utilizzata a gennaio. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>