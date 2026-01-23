Il Milan pare protagonista indiscusso della lotta scudetto oltreché favoritissimo per entrare in Champions. Così Giuseppe Pancaro si è espresso sulla sua ex squadra.

Francesco Lovino Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 20:26)

Giuseppe Pancaro è un ex giocatore di Cagliari, Lazio, Milan, Fiorentina e Torino. Classe 1971, vanta una carriera e un curriculum di tutto rispetto. Di ruolo terzino, ha regalato gioie un po' ovunque in Serie A, prendendosi l'appellativo simpatico di "Pippo" da parte dei tifosi". L'ex difensore, intervistato dalla redazione di LazioNews24.com, ha parlato anche del campionato dei rossoneri e delle ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

Pancaro sul Milan: "Allegri sta facendo un gran lavoro" Dal 1997 al 2003 Giuseppe Pancaro ha vestito 152 volte la maglia biancoceleste della Lazio, vincendo Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA. Lasciata la capitale, ha proseguito la sua carriera al Milan per due anni collezionando 39 gettoni e aggiungendo al personale palmares una Supercoppa UEFA, uno Scudetto e un'altra Supercoppa Italiana. Insomma, Pancaro sa quale sia la ricetta ideale per vincere e chiedere consigli a uno della sua caratura può senza dubbio aiutare.

Il Milan, oggi secondo in classifica distanziato di 3 punti dall'Inter, è una squadra solida, convinta e determinata. Il cinismo e l'efficacia che lo contraddistinguono ne fanno una delle candidate per la lotta al titolo. A tal proposito, proprio l'ex Pancaro, si è lasciato andare a un'intervista interessante che ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri, indiscutibile artefice della rinascita rossonera. «Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions»

L'ottimismo di Pancaro giustificato dai numeri — In effetti, a ben vedere, il Diavolo può contare su un bottino di punti e un ruolino di marcia niente affatto male. Spesso giudicata come fortunata, la formazione di Allegri è semplicemente spietata e sa colpire nei momenti giusti l'avversario, senza mettere in discussione nel finale un risultato acquisito. La difesa è tra le migliori del campionato e conta appena 16 gol subiti, uno meno anche dell'Inter. Ciò non significa che ci si rassegni a difendere, dato che anche l'attacco con 34 reti segnate non sfigura affatto nel confronto con le altre contendenti al titolo.

Insomma, le parole di Giuseppe Pancaro suonano come un avviso verso le altre candidate. Inoltre servono come spinta al Milan perché ci creda fino a quando la matematica glielo consentirà.