Milan: si ferma Estupinan, le condizioni di Pulisic e il rientro di Jashari

Il Milan attende con pazienza il recupero di Ardon Jashari, ma intanto perde Estupinan per infortunio: le ultime sui rossoneri

Luca Paesano Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 14:32)

La pausa per le Nazionali porta con sé luci e ombre per il Milan: mentre Christian Pulisic sembra aver superato l’incertezza legata a un problema alla caviglia, Pervis Estupinan è costretto a fermarsi per una distorsione al piede che mette a rischio la sua presenza contro la Fiorentina. Nel frattempo, a proposito di assenze lunghe, si attende con attenzione il rientro di Ardon Jashari, fermato da un’infortunio serio che lo tiene lontano dal campo da alcune settimane.

USA-Ecuador: Pulisic ok, infortunio per Estupinan L’amichevole tra USA ed Ecuador, giocata nella notte italiana, ha portato al Milan una doppia notizia: da una parte, il ritorno in campo di Pulisic, che è subentrato a Weah al 73'. Un bel sospiro di sollievo dunque per i rossoneri dopo i timori per la caviglia gonfia che lo aveva già tenuto in dubbio prima della partita. Tuttavia, sarà necessario monitorare con attenzione il recupero e la tenuta dell’articolazione nei prossimi impegni internazionali e in campionato.

Dall’altra parte, l’altra faccia della medaglia: Estupinan è costretto ad alzare bandiera bianca poco prima del 45' per una distorsione alla caviglia sinistra. La prima diagnosi suggerisce che potrebbe saltare anche il secondo incontro con la sua nazionale e, soprattutto, la gara di campionato contro la Fiorentina appare a rischio. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per capire l'evoluzione.

Milan, Jashari atteso per metà novembre Nel frattempo, il Milan attende anche il recupero di Ardon Jashari, fermo da fine agosto a causa della rottura del perone destro. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport quest'oggi, il suo rientro potrebbe avvenire intorno alla metà di novembre.

Prima dell’infortunio, Jashari aveva collezionato solamente qualche spezzone di partita, senza mai partire titolare nonostante la lunghissima rincorsa del Milan sul mercato e l'importante cifra spesa per acquistarlo. Al suo rientro, lo svizzero dovrà fare i conti con un terzetto che, con Modric, Rabiot e Fofana, sembra già ben consolidato.