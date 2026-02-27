Milan, si lavora al rinnovo di Luka Modric: la situazione

Luka Modric è già diventato il cuore di questo Milan e il rinnovo appare una possibilità concreta: il croato ragiona sul suo futuro

Dopo Mike Maignan, il Milan riprende la questione rinnovi. Tra i nomi in lista, il primo è quello di Luka Modric. Arrivato lo scorso luglio, il croato ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma, come da accordo, ha la possibilità di scegliere se rinnovare di un altro anno o cambiare aria. Massimiliano Allegri ha tutta l'intenzione di continuare a puntare su di lui e per questo sta spingendo l'ex Real Madrid a restare a Milanello. La situazione. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>