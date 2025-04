Due obiettivi diversi ma stessa fame di vittoria nel derby che sarà protagonista della prossima giornata di Serie B

Filippo Montoli 11 aprile - 11:09

Torna a giocarsi allo stadio Alberto Braglia in Serie B dopo quasi dodici anni esatti Modena-Sassuolo. La partita, prevista per sabato 12 alle 19.30 è valevole per la trentatreesima giornata del campionato cadetto. I canarini di Paolo Mandelli sono in piena corsa per i playoff, occupando il nono posto e a sole due lunghezze dal Cesena ottavo. I neroverdi di Fabio Grosso sono saldamente in vetta alla classifica a nove punti di distacco dal Pisa secondo e con la possibilità di guadagnare matematicamente la promozione in Serie A.

Modena, lo stato di forma in vista del Sassuolo — Dopo un inizio di campionato complicato e un cambio di allenatore, i canarini sono riusciti a risalire la classifica e a sognare la promozione in Serie A arrivando a pochi punti dalla zona playoff. La squadra di Mandelli sembrava essere ripiombata in un momento di crisi con il mese di marzo, dove in tre partite aveva raccolto solo un punto. La pausa nazionali è giunta al momento opportuno per il Modena che, messe a posto le idee, ha reagito con due vittorie molto pesanti contro Catanzaro, attualmente sesto, e soprattutto Pisa. La partita di domani è fondamentale per mantenersi attaccati al treno playoff e i canarini, dopo aver fermato la seconda in classifica, vogliono puntare a fare lo stesso contro i primi della classe. La sconfitta, che potrebbe già dire promozione per i rivali, non è contemplata da Mandelli e giocatori.

A favore dei padroni di casa gioca proprio il rendimento al Braglia. Solo 2 sconfitte, l'ultima addirittura risalente a settembre 2024. I 15 gol subiti dimostrano anche una certa difficoltà degli avversari nel trovare la via del gol. Attenzione infine allo stato di forma del centravanti Ettore Gliozzi, in gol da due partite consecutive.

Sassuolo, lo stato di forma in vista del Modena — I neroverdi hanno fatto capire fin da subito che la Serie B era di passaggio. Costantemente nella parte alta della classifica, hanno dato la spallata decisiva al campionato in questo 2025 con 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Inaspettata, per come arrivato, è il rocambolesco 5-3 contro il Palermo dell'ultima giornata che ha fatto slittare di almeno un turno la matematica promozione in A per gli uomini di Grosso. Altra chance dunque contro i rivali del Modena, in un derby che potrebbe diventare dal gusto ancora più dolce in caso di vittoria.

Il Sassuolo, a differenza del Modena, segna tanto sia in casa sia in trasferta e potrebbe quindi mettere in difficoltà una difesa solida come quella dei canarini. I neroverdi, però, se devono perdere punti, è probabile avvenga proprio lontano dal Mapei Stadium. In 16 partite hanno raccolto 9 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Ma l'ultima volta che gli ospiti hanno perso punti in due partite consecutive risale a inizio campionato, nell'agosto 2024.