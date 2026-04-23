Neve a Zenica, l'Italia si allena ancora a Coverciano e rimanda la partenza

Invece di parlare di ripescaggi, il Ministro Andrea Abodi ha spostato l'attenzione sulla necessità di una profonda autoriforma. Il Ministro ha spesso sottolineato come il sistema calcio in Italia soffra di problemi strutturali che non possono essere risolti da un colpo di fortuna burocratico che ci porterebbe a giocare i Mondiali di quest'estate da ripescati.

Secondo Abodi, lo sport vive di meriti acquisiti sul campo e alimentare il dibattito su una partecipazione entrando da ripescati in caso di mancata partecipazione dell'Iran non fa altro che allontanare la soluzione dei veri problemi del calcio italiano. Il tema degli stadi è per lui la vera priorità, perchè senza impianti moderni, l'Italia non può essere competitiva né ospitare grandi eventi in modo dignitoso, indipendentemente dal fatto di essere ripescati o meno in una competizione.

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ROMA, ITALIA - 6 DICEMBRE: Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, tiene il suo discorso durante la cerimonia della Staffetta della Torcia Olimpica per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, presso lo Stadio dei Marmi il 6 dicembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Antonio Masiello/Getty Images)

Ripescaggio al Mondiale, le parole di Andrea Abodi e di Fatemeh Mohejerani in risposta a Zampolli

A margine della cerimonia per celebrare i 70 anni della Corte Costituzionale, il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha dichiarato, come riportato da ANSA: "

Queste parole arrivano in risposta a Paolo Zampolli, inviato di Trump, che lasciò queste dichiarazioni al Financial Times: "Confermo di aver suggerito a Trump ed Infantino che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a un torneo ospitato dagli Stati Uniti".

Questa posizione di Abodi riflette esattamente la sua linea di ragionamento che ha caratterizzato tutto il suo mandato, preferendo puntare sulla riforma dei vivai e delle infrastrutture piuttosto che su facili scorciatoie mediatiche.

Arriva anche la smentita da parte del portavoce dell'esecutivo iraniano Fatemeh Mohejerani: "Il Ministero della Gioventù e dello Sport ha annunciato, su ordine del ministro, la piena preparazione della nostra nazionale di calcio per la partecipazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti".

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