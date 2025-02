Bocchetti post Monza-Verona: “Abbiamo messo il cuore, non molliamo!”

Le dichiarazioni di Bocchetti nel post partita di Monza-Verona: situazione sempre più complicata per i brianzoli

Giorgio Abbratozzato 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 19:42)

Il esce sconfitto contro l'Hellas Verona, ma Salvatore Bocchetti elogia l'atteggiamento della sua squadra e la spinta dei tifosi. In conferenza stampa, il tecnico brianzolo ha analizzato la partita, sottolineando la determinazione del gruppo e l'importanza del supporto ricevuto dalla Curva: "I ragazzi hanno dato tutto: lo spirito e la voglia non sono da ultima in classifica. La squadra non accetta questa posizione e ci dispiace aver perso per i nostri tifosi. Ho molto apprezzato il coro della Curva che ci ha invitati alla fine a non mollare mai".

Bocchetti mastica amaro: "I tanti infortuni pesano" — Il Monza cade per uno sfortunato autogol, un episodio amaro che non cancella però l'impegno della squadra. "È una sconfitta dura da accettare: abbiamo creato tanto e dobbiamo sempre combattere in questo modo", ha dichiarato Bocchetti, che non cerca alibi nonostante le numerose assenze. "I tanti infortuni pesano, ma non devono essere una scusa. Oggi ho dovuto cambiare anche Turati per infortunio."

Con il mercato invernale in corso, il nome di Ganvouola è stato accostato al Monza, ma Bocchetti non si sbilancia: "Chiunque arriverà dovrà avere lo stesso spirito dimostrato ora dai ragazzi: non dobbiamo mollare!". Un elogio anche per Martins, entrato bene nella ripresa: "Ha messo un paio di cross importanti, è entrato con la cattiveria giusta. In generale, ci è mancato l’ultimo passaggio e il cross decisivo: dobbiamo essere più cattivi sotto porta".

Il Monza resta in una posizione complicatissima in classifica, ma Bocchetti e i suoi non hanno alcuna intenzione di arrendersi. La lotta per la salvezza è ancora lunga e il messaggio è chiaro.