Monza-Como: dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE

Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili

Alessia Bartiromo 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 13:46)

Ritorna la Serie A che da questa sera prenderà il via con la 31° giornata. Tra le gare più attese e sentite brilla il derby Monza-Como in programma all'U-Power Stadium sabato alle ore 15:00. Un match molto sentito che vede la squadra di casa in una condizione di classifica complessa: ultimo posto a 5 punti di distanza dal Venezia penultimo, con la necessità di conquistare l'intera posta in palio per cullare ancora le flebili speranze salvezza. Per il Como invece, la consapevolezza che la permanenza in serie A sia ormai a un passo, con l'intento di terminare al meglio la stagione e programmare quanto prima quella futura. Un pronostico che sulla carta sorride quindi alla squadra di Fabregas ma le motivazioni giocheranno un ruolo fondamentale, rendendo la sfida più che aperta.

Il momento delle due squadre — Il momento delle due squadre è molto diverso. Il Monza è reduce dalla roboante sconfitta per 3-0 contro il Cagliari in trasferta, palesando numerose difficoltà sia realizzative che in fase difensiva. La vittoria manca dal 13 gennaio, con il colpaccio interno al cospetto della Fiorentina, muovendo la classifica. Da allora solo sconfitte e due pareggi contro Parma e Lecce, entrambi tra le mura amiche. Il diktat per Nesta è la vittoria così come ha dichiarato in conferenza stampa pre Monza-Como, per dare un segnale importante alla piazza e ai tifosi, per non mollare la presa nonostante la rimonta salvezza sia davvero complessa.

La situazione in casa Como è invece molto più serena, nonostante il deludente ruolino di marcia nelle ultime gare che ne ha rallento la corsa. La squadra di Fabregas è infatti reduce dal pareggio in casa contro l'Empoli per 1-1, con l'ultima vittoria arrivata contro il Napoli lo scorso 23 febbraio al Sinigaglia. Una metà classifica che rende Diao e compagni abbastanza sereni, consci di dover premere sull'acceleratore per conquistare quanto prima la salvezza matematica e iniziare a programmare così la prossima stagione di serie A nel migliore dei modi. Per rendere ciò possibile, bisognerà vincere il derby contro il Monza, sfruttando le motivazioni di una gara molto sentita.

Big challenge ahead us ⚔️🔵 pic.twitter.com/OnjgOSkHgc

Le probabili formazioni — Per il Monza saranno indisponibili Carboni, Caldirola, Sensi e Pessina, con Nesta che proverà a dare una trazione maggiormente anteriore alla sua squadra. In difesa l'esperienza di Izzo e D'Ambrosio cercherà di contrastare le folate avversarie di Nico Paz e Diao, mentre a centrocampo Castrovilli e Akpa Akpro sono chiamati ad aumentare il ritmo e costruire per rendere più efficace la fase offensiva. Il compito di beffare Butez sarà riservato a Keita e Mota.

Per il Como invece, un 4-2-3-1 ricco di novità, adattandosi al meglio allo stato di forma dei giocatori che stanno rendendo di più in questo finale di stagione. Torna in panchina Cutrone, pronto a subentrare nella ripresa con un cambio di gerarchie in attacco. L'ottimo stato di forma di Douvikas lo candida per una maglia da titolare come riferimento più avanzato, puntando sulla fantasia e la tecnica del trio Strefezza-Nico Paz e Diao a supporto. Tra gli indisponibili figura soltanto Dossena.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

Monza-Como: dove vedere la partita in tv e in streaming LIVE — Il derby tra Monza e Como sarà visibile come sempre su Dazn a partire dal pre partita dalle ore 14.30 di sabato 5 aprile mentre dalle 15 inizierà la sfida live con telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Disponibile sia in tv che in streaming sulla piattaforma pay per view, regalerà la possibilità di numerosi approfondimenti anche al termine dell'incontro con le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo. Per chi la seguirà online, ci sarà la possibilità di divertirsi con la FanZone e numerosi giochi in diretta per testare la propria conoscenza sulle due squadre.