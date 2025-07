Monza, il punto sul calciomercato tra acquisti, cessioni e idee di gioco di Bianco

Il nuovo Monza nel segno di Paolo Bianco tra modo di giocare, certezze, arrivi dal mercato e uscite importanti nella rosa.

Gennaro Dimonte 30 luglio - 10:03

Il Monza è ripartito completamente da zero dopo la retrocessione in Serie B. Dopo anni è infatti praticamente terminata l'avventura di Fininvest in Brianza ed è iniziata quella del fondo americano Blackett Layne Ventures. L'obiettivo è chiaramente quello di ritornare in Serie A, puntando su un profilo giovane in panchina ovvero Paolo Bianco. Tra acquisti, cessioni e modulo del nuovo allenatore andiamo a dare uno sguardo sui movimenti fatti dal club finora.

Gli acquisti del Monza e i possibili arrivi — In linea con le prerogative di inizio stagione dopo il passaggio di proprietà, il Monza sta investendo per la maggior parte su giocatori sotto i 24 anni. Lo dimostrano gli arrivi di Jacopo Sardo, Adam Bakoune, Lorenzo Lucchesi e Nicolas Galazzi. Il primo è stato acquistato per 350 mila euro dal Saabrucken, Serie C tedesca ed è un prodotto della Lazio. Il secondo è un terzino 19enne, proveniente dal Milan Primavera e senza nessuna presenza con il Milan Futuro. Più esperto, nonostante la giovane età, il centrale scuola Fiorentina classe 2003 con già due campionati di B tra Ternana e Reggiana. Il centrocampista è invece reduce da una stagione da un gol e sei assist con il Brescia e vanta una presenza in A con il Venezia nel 2022.

A questi si aggiungono l'esperto centrocampista ex Sassuolo Pedro Obiang e il portiere Demba Thiam dalla Spal, in prestito alla Juve Stabia lo scorso anno e titolarissimo. Tra i possibili arrivi nella settimane che verranno c'è Filippo Delli Carri, centrale di difesa fresco di vittoria del campionato di C con il Padova. Omar Correia è invece il nome per il centrocampo, punto fermo della Triestina nelle ultime due stagioni.

Le cessioni e i probabili partenti: obiettivo incassare — Discorso molto più movimentato per quanto riguarda i giocatori che non faranno più parte del progetto biancorosso. Tra gli svincolati ci sono tanti atleti che hanno giocato per anni in Brianza come Luca Caldirola, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Danilo D'Ambrosio oltre a Pepin Machin e Samuele Vignato. Per loro non c'è spazio nella rosa, insieme a Kevin Zeroli, tornato al Milan dopo il prestito.

Per quanto riguarda gli aspetti remunerativi c'è da considerare il riscatto di Michele Di Gregorio da parte della Juventus per 14,5 milioni di euro, Georgios Kyriakopoulos è invece passato al Panathinaikos per una cifra intorno ai due milioni. Operazione a titolo gratuito per Pedro Pereira, ceduto ai turchi del Genclerbirligi.

Tanti i giocatori che potrebbero salutare ancora in Brianza, su tutti Armando Izzo, Andrea Colpani, Andrea Carboni e Matteo Pessina. Questi pezzi pregiati daranno ulteriore linfa economica al club, soprattutto per quanto riguarda il centrocampista ex Fiorentina. Izzo presto potrebbe andare alla Cremonese insieme a Carboni, su Pessina c'è il pressing del Bologna. Per Colpani la società vuole 12 milioni di euro, cifre alte per le dirette interessate Torino e Valencia.

Discorso diverso per Samuele Birindelli e Dany Mota, richiesti in A. Il terzino è finito nel mirino del Pisa, la punta scuola Juventus è ricercata da Parma e Sassuolo. La sensazione è che il Monza possa ricavare molto da questa sessione estiva di calciomercato.

Le certezze del Monza nel gioco di Bianco — Nelle tre amichevoli disputate dai brianzoli contro Collina d'Oro, Giana Erminio e Alcione Milano ci sono delle certezze tra i titolari di Paolo Bianco. Una di queste è Arvid Brorsson, difensore centrale svedese già impiegato nell'ultima parte della scorsa stagione. Il classe 1999 sarà uno dei punti cardine di questa squadra in difesa visto l'addio di Izzo.

Tra i nuovi arrivi impiegati sin dalle prime uscite stagionali c'è il portiere Demba Thiam, arrivato dalla Spal. Il resto del gruppo viene continuamente variato, complice il grande caldo e le partite ravvicinate per testare le condizioni fisiche degli atleti. Discorso diverso per Caprari e Ciurria che saranno sicuramente lo zoccolo duro di questa squadra.

Da tenere d'occhio il giovane terzino Simone Capolupo, prodotto delle giovanili del Monza classe 2006, titolare contro l'Alcione. Attenzione particolare anche per Kevin Martins, figlio di Obafemi, anch'egli dal primo minuto nell'ultima amichevole. Giovani in vetrina e freschezza in campo potrebbero essere le armi migliori nel gioco di Bianco.