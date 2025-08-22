I brianzoli favoriti sui virgiliani in questo confronto della prima giornata di campionato

Federico Iezzi Collaboratore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 20:32)

Nella sua prima giornata la Serie B offre già un derby. Si tratta di un derby lombardo: il Mantova sfida il Monza retrocesso dalla Serie A allo U-Power Stadium. La squadra di Possanzini è reduce da una salvezza last minute, mentre il Monza di Paolo Bianco è alla sua prima stagione dopo anni nel massimo campionato.

Il momento del Monza — L'obiettivo del Monza, oggi controllato dal fondo americano Blackett Layne Ventures, è tornare in serie A. E lo dimostra il mercato fatto dal club in preparazione alla Serie B, da sempre un torneo difficile e imprevedibile. I biancorossi hanno investito molto su giocatori giovani, sotto i 24 anni, come dimostrano gli arrivi di Sardo e Lucchesi, due prospetti decisamente interessanti. Dal Padova è stato acquistato Filippo Delli Carri, mentre dal Sassuolo arriva l'esperto Obiang. I biancorossi arrivano da una fase pre-stagione tutto sommato buona: quattro vittorie e due sconfitte contro Atalanta e Inter, due avversari di caratura decisamente superiore. La stagione regolare, però, è iniziata con una sconfitta: il 17 agosto in Coppa Italia il Monza è stato eliminato dal Frosinone per 1-0.

Il momento del Mantova — Il Mantova è reduce da una stagione da neopromossa dalla Serie C. Nello scorso campionato i virgiliani sono arrivati 14° in classifica agguantando la salvezza all'ultima giornata. Per la stagione in fase di apertura l'obiettivo è raggiungere la salvezza, magari con più tranquillità e sicurezza rispetto a quanto accaduto in precedenza. Nel mercato il club ha cercato di rinforzarsi, come dimostrano gli acquisti di alcuni giocatori di esperienza, tra cui Mantovani, Falletti, Majer e Andrenacci. La fase delle amichevoli pre stagionali è stata altalenante: tre sconfitte, contro Cesena, Arezzo e Genoa, due vittorie e un pareggio. In Coppa Italia, invece, una brutta sconfitta per 4-0 patita per mano del Venezia.

Le probabili formazioni — Paolo Bianco, molto probabilmente, opterà per un 4-3-3 con una difesa solida e un attacco affidato al trio Ciurria, Caprari, Dani Mota. Possanzini, invece, risponde schierando i suoi con il 4-2-3-1. Attacco affidato agli esperti Mancuso e Falletti, mentre potrebbe subentrare il nuovo arrivato Bonfanti.

Il pronostico di Monza-Mantova — Il pronostico è sicuramente favorevole alla squadra di casa che dai bookmakers è quotata ad 1.80 come vincitrice grazie, soprattutto, alla sua maggiore solidità difensiva e ad un attacco più incisivo rispetto a quello degli ospiti. Le difficoltà a segnare della squadra di Possanzini suggeriscono, inoltre, di evitare scommesse quali Gol e Over.