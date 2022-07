Monza ok di rimonta: ci vuole una doppietta di Antov contro il Sangiuliano City

Il Monza dopo 4 vittorie consecutive in amichevole rischia contro il San Giuliano City Nova ma nel finale rimedia. La squadra del duo Berlusconi-Galliani, complici i vari esperimenti e le poche ore di riposo dopo il 5-0 al Novara di ieri, grande regalo di compleanno per l'ex dirigente rossonero , non strappa consensi ma trova il successo per 3-2 dopo essere andata due volte sotto.

Molti giocatori come Sensi e Pessina a riposo e ritmi molto bassi fanno sì che i biancorossi interpretino male questa sgambata. Anche il caldo asfafissiante non ha aiutato gli uomini di Stroppa. Quest'ultima amichevole non può sicuramente fare testo dopo un percorso quasi netto ma in vista dell'inizio del campionato contro il Torino può servire anche per capire in quali ruoli ancora bisogna intervenire sul mercato per rinforzare la rosa.