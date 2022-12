Monza show in amichevole: batte l’Olympique Lione e ritrova Pablo Marí

Mota e Caprari affondano i francesi, in un match interamente dominato dai ragazzi di Palladino. Un Monza già in formato campionato. Qualche minuto in campo anche per il difensore spagnolo

Marco Varini

Il Monza si prepara al meglio al ritorno in campionato, dominando in lungo e in largo in territorio francese. È il Lione a farne le spese, superato per 2-1 dai ragazzi di Palladino, in un match assolutamente a senso unico. Merito in primis della rete siglata nel corso del primo tempo da Dani Mota (minuto 26'), prima del raddoppio firmato Caprari, al 63', una rete (va detto) viziata da un netto fuorigioco. Qui però il VAR non c'è...

Un successo importante, seppur in amichevole, e la rete finale dei francesi non cambia la storia del match. A completare la splendida serata arriva anche il ritorno in campo di Pablo Marí, mandato in campo da Palladino al 79’. Una sfida che ci riporta un Monza in perfetta forma campionato, sulla falsa riga delle ultime prestazioni pre-sosta mondiale. Sosta che sta per volgere al termine, e per il Monza il calendario offrirà subito un match importante, quello contro la Fiorentina. I biancorossi hanno già lanciato un messaggio importante: superare i monzesi non sarà semplice.