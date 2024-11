Paura per Nana Welbeck, il centrocampista è stato colpito da un malore in allenamento. La nota della Lucchese.

Grande paura in casa Lucchese per Nana Welbeck. Il centrocampista ha accusato un malore in allenamento, ma il club di Serie C ha già rassicurato sulle sue condizioni. L'ex Catanzaro e Catania si è già ripreso ed è in buone condizioni.