Napoli, Cagliari, Sassuolo, Fiorentina: tutti con la startup rivelazione che vale 21 milioni

Chiuso all'insegna dei grandi numeri il primo round di finanziamento della software house che aiuta il Napoli ed altri club di serie A a impostare le strategie di gioco

Un aumento di capitale di 1 milione e 60 mila euro in pochi mesi e un valore post-money di circa 21 milioni, per un capitale complessivo raccolto di 1,5 milioni. Sono i numeri con cui Kama.Sport annuncia il termine della prima fase di crescita. Con la chiusura pochi giorni fa del primo round di finanziamento, la startup entra nei mercati di media e micro-finanza con l’obiettivo di consolidare ed espandere il proprio business a livello internazionale. Un risultato molto importante per la software e data science house lombarda che applica l’innovazione al mondo della sport industry e che oggi aiuta squadre di Serie A come il Napoli di Spalletti, il Cagliari di Mazzarri e il Sassuolo di Dionisi, e tecnici come Filippo Inzaghi (Brescia), Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Roberto De Zerbi (Shakhatar) nell’analisi tecnico-tattica, nella definizione della strategia di gioco e nella campagna di scouting per individuare i campioni del futuro.

Il progetto nasce nel 2017, quando tre amici iniziano a pensare a come unire le proprie competenze alla passione per il calcio e lo sport. I tre fondatori, tutti under 30, sono Carlo Bertelli (CFO), laurea in Fisica, specializzazione in Finanza e master in Public Policy conseguito a Harvard, Davide Ragazzi (CEO), ingegnere informatico, specializzato in Industria 4.0 e Tecnologie web, master in Growth Hacking (marketing finalizzato alla crescita), e Nicola Bosio (CTO), ingegnere informatico, specializzato in sviluppo Software Full-stack. Il 13 Giugno 2019 nasce così Kama.Sport, una startup che in meno di tre anni ha costruito un servizio unico nel suo genere, che fa dell’integrazione dei dati e della personalizzazione del servizio il suo core business. In meno di un anno Kama ha moltiplicato di oltre sette volte il proprio valore, passato da 2,5 a 21 milioni di euro, affermandosi come startup rivelazione in Italia nel settore sport-tech. “Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto, lo stiamo vedendo crescere giorno dopo giorno – dichiarano i fondatori -. Il calcio e lo sport devono ancora scoprire le infinite potenzialità legate all’applicazione delle tecnologie, ed è quello che vogliamo contribuire a fare attraverso le nostre conoscenze scientifiche e la passione per lo sport”.