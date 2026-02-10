Il Como batte il Napoli e strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Inter. La formazione di Cesc Fabregas trova il vantaggio nel primo tempo con Baturina su calcio di rigore, poi risponde a inizio ripresa la rete di Vergara. Ai calci di rigore sono i lariani ad avere la meglio, con gli errori decisivi di Lukaku e Lobotka.

La svolta del match arriva al 37'. Su un cross dalla sinistra, Olivera entra in ritardo su Smolcic e concede un calcio di rigore al Como. Dal dischetto si presenta Baturina che trova l'angolino e non sbaglia: 0-1 al Maradona . Reazione immediata del Napoli, che innesca Hojlund che viene travolto da Ramon al limite dell'area. La punizione di Elmas, sporcata dalla barriera, finisce di poco alto.

Il Napoli parte forte nella ripresa e dopo pochi secondi rimette in equilibrio il risultato. Hojlund approfitta della linea alta del Como e lancia nello spazio Vergara, che arriva a tu per tu con Butez e batte a rete. Piede sull'acceleratore per gli azzurri, che si creano un'altra occasione poco dopo con Hojlund, che arriva su una palla vagante al limite dell'area e viene travolto ancora da Ramon: lo spagnolo, già ammonito, viene graziato da Manganiello.