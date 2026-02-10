derbyderbyderby calcio italiano Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia

coppa italia

Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia

Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia - immagine 1
Una sfida a scacchi tra gli uomini di Conte e di Fabregas nell'arco dei novanta minuti, poi la lotteria dei rigori premia il Como
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Il Como batte il Napoli e strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Inter. La formazione di Cesc Fabregas trova il vantaggio nel primo tempo con Baturina su calcio di rigore, poi risponde a inizio ripresa la rete di Vergara. Ai calci di rigore sono i lariani ad avere la meglio, con gli errori decisivi di Lukaku e Lobotka.

Napoli-Como, la cronaca della partita

—  

Avvio di partita piacevole al Maradona, con le due squadre che muovono palla con qualità in attesa del varco giusto. Ci prova prima Nico Paz, con un colpo di testa che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. Poi risponde Lobotka, con una conclusione al volo che non crea problemi a Butez.

La svolta del match arriva al 37'. Su un cross dalla sinistra, Olivera entra in ritardo su Smolcic e concede un calcio di rigore al Como. Dal dischetto si presenta Baturina che trova l'angolino e non sbaglia: 0-1 al Maradona. Reazione immediata del Napoli, che innesca Hojlund che viene travolto da Ramon al limite dell'area. La punizione di Elmas, sporcata dalla barriera, finisce di poco alto.

Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia- immagine 2
Martin Baturina esulta con i compagni dopo il gol dell'1-0 (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Napoli parte forte nella ripresa e dopo pochi secondi rimette in equilibrio il risultato. Hojlund approfitta della linea alta del Como e lancia nello spazio Vergara, che arriva a tu per tu con Butez e batte a rete. Piede sull'acceleratore per gli azzurri, che si creano un'altra occasione poco dopo con Hojlund, che arriva su una palla vagante al limite dell'area e viene travolto ancora da Ramon: lo spagnolo, già ammonito, viene graziato da Manganiello.

Il Como batte il Napoli ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia- immagine 3
Antonio Vergara esulta dopo il gol contro il Como (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Girandola di cambi da entrambe le parti e capita proprio sui piedi dell'ultimo entrato Vojvoda, all'83', la chance del vantaggio: sulla sua conclusione Milinkovic-Savic ci mette una pezza in corner. Dall'altro lato risponde Spinazzola con una serpentina sventata all'ultimo dalla difesa comasca. Al 90' finisce 1-1 tra Napoli e Como: si decide tutto ai calcio di rigore.

Napoli: Politano, Lukaku (sbagliato), Spinazzola, Alisson Santos, Elmas, Milinkovic-Savic, Lobotka (sbagliato)

Como: Da Cunha, Douvikas, Baturina, Perrone (sbagliato), Smolcic, Diego Carlos, Vojvoda, Valle

Leggi anche
Bari-Spezia live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie B
Serie A, 24° atto: novantesimo decisivo per tre squadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA