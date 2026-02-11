Antonio Conte mastica amaro dopo la sconfitta ai calci di rigore, che costa l'eliminazione dalla Coppa Italia al Napoli

Dopo una sfida molto equilibrata ai tempi regolamentari, terminata sul risultato di 1-1, il Napoli crolla ai calci di rigore contro il Como. In una lotteria lunghissima, così come lo era stata quella contro il Cagliari, sono decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka per i partenopei. Al termine della partita, Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa il risultato.

Napoli-Como, le parole di Conte in conferenza stampa — SULLA MANCATA ESPULSIONE A RAMON - "Non tornerei sempre sugli episodi arbitrali perché poi diventa noioso. Lasciamo stare. Penso che così come noi allenatori dobbiamo migliorare i nostri giocatori, credo che anche Rocchi debba lavorare per migliorare i propri arbitri. Vedo che bene o male se ne lamentano un po' tutti. Quindi va bene così, sperando che in futuro le cose possano andare meglio"

11 RIGORI CONTRO - "Ci sono alcuni rigori come quello di questa sera che sono giusti e poi ce ne sono altri che lo erano un po' meno. Sicuramente è un dato che fa riflettere, ma siamo la squadra che ha preso più gol tra quelle in testa ed è paradossale considerando che siamo la squadra che concede meno tiri in porta. Per cui significa che dobbiamo ancora lavorare".

SUGLI UOMINI A DISPOSIZIONE - "Romelu non è Lukaku oggi. C'è sicuramente l'amarezza di non poter far fronte a tutti questi impegni avendo qualche piccola arma in più. Dall'altra c'è la soddisfazione di giocarcela sempre nonostante l'enorme situazione di emergenza. Non dimentichiamo che il Como ha 41 punti, non giocava da 10 giorni, a noi si è aggiunto qualche altro infortunio dopo Genova. Sicuramente c'è amarezza, ma mi trovo costretto a cercare sempre nuove soluzioni. Oggi abbiamo visto due nuovi ragazzi che sono arrivati a gennaio, per cui cerco di far rendere al massimo quello che mi viene messo a disposizione, sapendo che la situazione non è rosea. Si è detto che con un impegno a settimana le cose sarebbero cambiate, ma sempre 10 giocatori a disposizione abbiamo. Arriviamo a fine stagione e poi tireremo le somme, non dimentichiamo che abbiamo vinto uno scudetto e la Supercoppa"

NOTE POSITIVE - "Io di cose positive ne vedo tantissime nella disgrazia, perché se questi ragazzi non avessero questa voglia e questa fame sarebbe un'annata disastrosa. Stasera abbiamo combattuto con il Como che è arrivato qui con tutti a disposizione, noi abbiamo giocato tre giorni fa. Se mi dite che sono uscito dalla Champions e dalla Coppa Italia, che ci posso fare? Bisogna capire gli sforzi enormi che stiamo facendo tutti per essere ancora lì sopra. Ripeto: scudetto e Supercoppa. Altri, come direbbe un grande allenatore, zero tituli".