Il Napoli batte la Fiorentina 2-1 e ritorna a -1 dall’Inter: decidono Lukaku e Raspadori

Fischio finale allo Stadio Maradona. Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina grazie alle reti di Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori.

Luca Paesano Redattore 9 marzo - 17:04

Il Napoli batte la Fiorentina e si rifà sotto all'Inter. Termina con un emozionante 2-1 la sfida dello Stadio Maradona. La sblocca Romelu Lukaku nel primo tempo, poi raddoppiano i partenopei nella ripresa con Raspadori. La rete di Gudmundsson tiene il risultato sospeso fino alla fine, ma i viola non riescono mai a creare seri pericoli. La squadra di Antonio Conte porta a casa i 3 punti e torna a -1 dal primo posto.

Napoli-Fiorentina, le formazioni delle due squadre — Nessuna novità nell'undici iniziale per Antonio Conte, che conferma in blocco la formazione che si è vista sabato scorso contro l'Inter. Ancora fuori Mathias Olivera: sulla fascia sinistra c'è ancora Leonardo Spinazzola nel 3-5-2. La difesa a tre sarà composta ancora una volta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Promosso Billy Gilmour in mezzo al campo, come anticipato in conferenza stampa. In avanti sempre Lukaku e Raspadori.

Qualche cambio forzato invece per la Fiorentina, che ha perso Zaniolo e Mandragora per squalifica. Palladino opta per un 3-5-2 con Gudmundsson e Kean in attacco, mentre parte dalla panchina Beltran. Panchina anche per Robin Gosens: a sinistra tocca a Parisi. A centrocampo ci sono Cataldi, Fagioli e Ndour. Adli recupera, ma ha solo pochi minuti nelle gambe. Si rivede Comuzzo nei tre di difesa, con Pablo Mari e Ranieri.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Raffaele Palladino.

Napoli-Fiorentina, la cronaca del primo tempo — Primi 10 minuti di studio tra le due formazioni al Maradona, con il Napoli che tuttavia sembra essere entrato in partita più convinto e prova a spingere sull'acceleratore. La prima enorme occasione del match, infatti, è proprio per i partenopei, che colgono di sorpresa la difesa viola in ripartenza e si presentano con Raspadori da solo in area a pochi metri da De Gea. L'ex Sassuolo sceglie di calciare di prima intenzione e centra il portiere spagnolo.

Il Napoli non si ferma, continua a gestire la partita e mentre i tifosi della viola cantano 'Odio Napoli' e 'Vesuvio lavali col fuoco' (chissà se la Lega sarà sorda anche questa volta) Romelu Lukaku sblocca la partita! Fa tutto McTominay, che si libera sul vertice sinistro dell'area di rigore, si accentra e calcia. La respinta di De Gea carambola sui piedi dell'attaccante belga, che insacca a porta vuota. Clima spettacolare al Maradona, con le due tifoserie che scaldano l'atmosfera e fanno letteralmente vibrare l'impianto di Fuorigrotta. Al 31' prima grande occasione per la Fiorentina, con Moise Kean che anticipa Meret su un cross tagliente dalla trequarti ma non trova la porta. Risposta azzurra al 33' con Di Lorenzo che raccoglie un pallone al limite dell'area, calcia sul rimbalzo e scheggia l'incrocio dei pali.

Insiste ancora il Napoli, nuovamente dalla fascia sinistra da cui è arrivato il gol. McTominay serve Lukaku, che fa sponda e la lascia a Spinazzola, ma il suo mancino viene ancora sporcato da De Gea. Poco dopo ci prova ancora lo scozzese dall'interno dell'area di rigore ma da posizione un po' defilata: la palla finisce sull'esterno della rete. Non accade null'altro da appuntare fino al fischio finale della prima frazione di gioco. Si va al riposo sull'1-0 per i padroni di casa.

Napoli-Fiorentina, la cronaca del secondo tempo — Napoli un po' più basso in avvio di ripresa, allora prova ad approfittarne la Fiorentina che prende nei primi minuti il controllo del gioco. La squadra di Raffaele Palladino non riesce però a produrre nulla di interessante, e allora il Napoli rimette il piede sull'acceleratore e si fa vedere dalle parti di De Gea. Ci prova prima Raspadori, con una buona incursione sul centro sinistra dell'area. Il suo mancino viene ben respinto in corner dal portiere viola. Al 61', poi, arriva il raddoppio del Napoli. Gilmour pilota palla e serve Lukaku con una finezza, pallone al bacio per l'inserimento di Raspadori, che a differenza del primo tempo si prende qualche attimo, controlla il pallone, e batte De Gea. 2-0 al Maradona!

Immediata la risposta della Fiorentina, che al 66' trova subito la rete per accorciare le distanze. Gudmundsson trova tanto spazio sulla trequarti azzurra, si prende un po' di metri e calcia un pallone perfetto all'angolino, sui cui Meret non può davvero nulla. Cambia nuovamente il risultato al Maradona. Non cambia però l'inerzia del match, ed il Napoli si mette nuovamente alla ricerca dell'allungo. Al 77' ci prova Politano dopo un'incursione sulla sinistra: ancora attento De Gea. Rispondono Fagioli e Kean, ma entrambe le conclusioni finiscono altissime.

Al 90' colossale occasione per il Napoli di chiudere i conti con Lukaku che tocca per Simeone e lancia l'argentino in campo aperto, senza avversari e con 50 metri a disposizione. Il Cholito porta palla fino al limite dell'area, ma a tu per tu con De Gea fallisce clamorosamente centrando il portiere spagnolo. Sofferenza finale del Napoli, che alla fine se la cava e porta a casa la vittoria. Finisce 2-1 al Maradona!