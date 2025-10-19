Il patron azzurro non vuole fermarsi alla conquista dell'Italia, svelando un ricco retroscena del passato a margine della cerimonia del Niaf/De Laurentiis Film Prize a Washington.

Alessia Bartiromo 19 ottobre - 16:41

Non solo il presidente del Napoli ma anche un imprenditore dalle idee sempre rivoluzionarie e visionarie, che fa del calcio un trampolino di lancio per valorizzare un intero movimento sportivo e in particolar modo la città partenopea. Aurelio De Laurentiis sta facendo le fortune del club azzurro, facendolo diventare nuovamente vincente dopo anni di alti e bassi, conquistando sotto la sua gestione dalla serie C alla serie A una Supercoppa, due Coppe Italia e altrettanti scudetti. Ma il patron azzurro non vuole fermarsi alla conquista dell'Italia: a margine della cerimonia del Niaf/De Laurentiis Film Prize a Washington, ha svelato di aver provato a creare anche tre club di MLS.

La pazza idea di De Laurentiis in MLS — L'Italia sta ancora troppo stretta al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che è da sempre un visionario, anticipando le tendenze sportive e calcistiche anche in MLS. Questo è il caso dei campionati americani, nei quali aveva già visto 15 anni fa un enorme potenziale, seppure non sfruttato, così come ha dichiarato in America. "Avevo provato 15 anni fa a creare una squadra in Major League Soccer e a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Ho però notato dopo poco che la vera competizione come quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, prestando i giocatori alle altre squadre, investendo per avanzare circa 300 milioni di dollari. Era un'idea molto intelligente per chi l'aveva inventata ma non per chi dovesse partecipare", tuona il presidente.

Un campionato da rivoluzionare — Una chiosa De Laurentiis la dedica anche al campionato italiano e a quelli europei, secondo lui con format troppo vetusti e completamente da rivoluzionare: "Mi sto battendo da tempo a riguardo, secondo me è arrivato il momento di cambiare sia le regole del gioco sia i format del campionato. Non sono più attrattivi, si giocano troppe partite e lo spettacolo è davvero irrisorio. Bisogna guardare al futuro e c'è bisogno di cambiare le cose per migliorarle", conclude da Washington.