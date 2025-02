Sfida scudetto al Maradona, l’Inter rimarrà ancora imbattuta contro il Napoli? Il pronostico della sfida

Il Napoli ospita l'Inter allo Stadio Maradona per la sfida della ventisettesima giornata di Serie A: il pronostico del match.

Luca Paesano Redattore 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 17:29)

L’attesa sta finalmente per terminare. È scaduto il tempo delle chiacchiere. Per Napoli e Inter, ora, è giunto il momento di fare sul serio nello scontro che può già valere un pezzo di stagione. Non è decisiva, ma è sicuramente fondamentale per lo sviluppo dei cammini dei due club, che dal big match potrebbero uscirne a pezzi oppure con il morale a mille. La squadra di Antonio Conte ospita questo sabato, alle ore 18:00 al Maradona, la formazione di Simone Inzaghi. Chi vince si prende la vetta.

Come arriva il Napoli alla sfida — Dopo una prima metà di stagione strepitosa, il Napoli è arrivato un pochino scarico al giro di boa. L’addio di Kvaratskhelia e un mercato decisamente deludente sembrano aver lasciato il segno nella formazione di Antonio Conte, che dopo le grandi prestazioni vincenti contro Atalanta e Juventus ha dovuto poi affrontare un calo piuttosto netto. Quella con i bianconeri è stata infatti l’ultima vittoria degli azzurri, che hanno poi ottenuto 3 pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio e hanno perso nell’ultimo turno contro il Como.

Il calo del Napoli è coinciso per altro con l’avvento di una serie di infortuni che hanno minato le prestazioni degli uomini di Conte. Prima Olivera e Spinazzola, poi David Neres e Mazzocchi, e in ultimo anche Frank Anguissa. Una mezza emergenza che ha costretto il tecnico a dover anche cambiare modulo, passando al suo caro vecchio 3-5-2. Un assetto che tuttavia sembra aver tolto un po’ di equilibrio ai partenopei.

Come arriva l'Inter alla sfida — Anche l’Inter ha vissuto un suo periodo di flessione, tant’è che, nonostante i passi falsi del Napoli, i nerazzurri sono riusciti solamente ora ad agganciare e superare i partenopei in vetta alla classifica. Il pareggio arrivato in extremis nel derby contro il Milan ha forse minato un po’ di certezze nelle formazione di Simone Inzaghi, che ha poi sorprendentemente perso con un netto 3-0 il recupero con la Fiorentina. L’immediato riscatto pochi giorni dopo proprio contro la Viola ha fatto poi il paio con un altro ko, quello dell’Allianz Stadium contro la Juve.

L’Inter ha vinto poi l’ultimo turno di campionato contro il Genoa, battendo i rossoblù di misura grazie alla rete di Lautaro Martinez. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte contro Fiorentina e Juventus nel mese di febbraio, a cui va aggiunto il recente successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Segnali di ripresa dunque per la formazione di Simone Inzaghi, che arriva allo scontro diretto in condizioni sicuramente migliori dei partenopei. Con un successo al Maradona, i nerazzurri farebbero un primo importante scatto verso lo scudetto.

Napoli-Inter, precedenti e statistiche del big match del Maradona — Quella di questo sabato sarà la partita numero 178 in tutte le competizioni tra le due squadre. Il bilancio complessivo è in favore dell’Inter che ha vinto 81 volte, con 44 pareggi e 52 successi del Napoli. In Serie A, invece, le due formazioni si sono già affrontate 152 volte. Ed anche in questo caso il quadro premia i nerazzurri, che hanno ottenuto 70 successi contro i 47 dei partenopei. Sono 40, invece, i pareggi. Allo Stadio Maradona, però, il bilancio sorride al Napoli: 38 vittorie, 22 pareggi e 19 sconfitte per gli azzurri.

I precedenti più recenti tra le due squadre sono nettamente sbilanciati in favore dei nerazzurri. L’Inter ha infatti perso solamente uno degli ultimi dieci scontri con il Napoli, con il 3-1 del Maradona nell’anno dello scudetto. Per il resto, sono arrivate 5 vittorie dei nerazzurri e 4 pareggi. Le ultime due sfide si sono concluse entrambe in parità, con il risultato di 1-1, compreso il match di andata a San Siro. Il Napoli non riesce a mantenere la rete inviolata contro i nerazzurri da ben 12 partite.

L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (2 vittorie e 2 pareggi); in particolare, dopo il successo nell’ultima gara al Maradona (3-0, 3 dicembre 2023), i nerazzurri potrebbero battere i partenopei a domicilio per due match di fila per la prima volta dal 1997 nella massima serie.

Napoli-Inter, le probabili formazioni delle due squadre — Qualche dubbio di formazione per Antonio Conte, che deve fare i conti innanzitutto con le assenze. Ancora fuori David Neres e Mazzocchi, oltre al forfait degli ultimi giorni di Frank Anguissa. Dovrebbe però essere nuovamente arruolabile Mathias Olivera, che potrebbe tornare in campo dal primo minuto. Nel caso in cui dovesse essere confermato il 3-5-2, si vedrebbe sostanzialmente lo stesso undici di Como. Nel caso di un passaggio al 4-3-3, potrebbe giocare l’uruguaiano come terzino sinistro, con uno tra Raspadori e Spinazzola sul suo binario. In mezzo al campo spazio a Billing.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Antonio Conte.

Qualche assenza anche per Simone Inzaghi, che tuttavia ha alternative sicuramente migliori rispetto a quelle di Conte. In porta ci sarà ancora Martinez. In difesa dovrebbe rivedersi Acerbi al posto di De Vrij, con Pavard sul centrodestra e Bastoni sul centrosinistra. Riprendono posto a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Fuori Zalewski, Darmian e Carlos Augusto: sulle corsie laterali sono confermati Dumfries e Dimarco. Recuperato Thuram dopo il problema muscolare degli ultimi giorni: ci sarà lui al centro dell’attacco insieme a Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.

Napoli-Inter, la migliori quote e il pronostico della sfida — Le quote del big match del Maradona vedono l’Inter favorita sul Napoli. La vittoria della formazione di Simone Inzaghi è data a 2.40 dai principali bookmakers, mentre il successo dei partenopei si trova a 3.25. Il pareggio, esito che si è verificato negli ultimi due incroci tra le due squadre, si trova invece intorno al 3.10. Le agenzie di scommesse prevedono una partita piuttosto chiusa, motivo per cui la linea dell’Under2,5 (a 1.65) è favorita sull’Over2,5 (a 2.10). Più equilibrio invece sulla proposta tra Goal e No Goal, dove la rete per entrambe le squadre è data a 1.80, mentre l’esito contrario a 1.90.

Che partita aspettarsi allora al Maradona? L’Inter è nettamente in vantaggio nei precedenti, presentandosi con uno score di 9 partite da imbattuta su 10 negli ultimi confronti. Considerando anche i differenti momenti delle due squadre, i nerazzurri potrebbero effettivamente avere qualcosa in più. Interessante allora la combo X2 + Multigol 1-3, quotata a 1.90. Anche la combo X primo tempo o X finale a 1.65, considerando l’equilibrio e il peso della posta in palio, può avere valore. L’Inter va a segno contro il Napoli da 12 partite consecutive, per cui partendo da questo presupposto si può trovare altro materiale interessante. Il Multigol 1-2 ospite si trova a 1.55, mentre il Multigol 2-3 ospite vale 2.70 volte la posta. La nostra proposta però è un po’ più ambiziosa, e segnaliamo Ospite Somma Goal 2 a 3.75.

Chi la butta dentro? L’uomo delle polemiche, colui che questo match forse neanche avrebbe dovuto giocarlo: Lautaro Martinez marcatore è quotato a 2.75. Sponda Napoli, occhi puntati chiaramente sul grande ex Lukaku, il cui gol è dato a 3.00. Stessa quota anche per Marcus Thuram che dovrebbe ritornare al centro dell’attacco. McTominay ha già fatto male ai nerazzurri all’andata sugli sviluppi di un corner: la sua rete è quotata a 4.50.

Napoli-Inter, dove vedere la partita in tv e in streaming — Il match tra Napoli e Inter andrà in scena sabato pomeriggio, alle ore 18:00, allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, e per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.