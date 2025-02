Napoli-Inter, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Thuram, Conte rilancia Billing?

Le probabili formazioni di Napoli e Inter in vista della sfida di domani sera al Maradona: i dubbi di Conte e Inzaghi.

Luca Paesano Redattore 28 febbraio - 18:23

Napoli e Inter sono pronte a sfidarsi in questo weekend di Serie A nella prima vera partita scudetto. Allo Stadio Diego Armando Maradona, le prime due della classe si affrontano questo sabato, alle ore 18:00, nel big match della ventisettesima giornata di campionato. In palio punti preziosi per le ambizioni delle due squadre, che si giocano la vetta della classifica e che, intanto, devono guardarsi le spalle dalla risalita dell'Atalanta. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre.

Qui Napoli: solo 3 punti nelle ultime 4 partite — Dopo una prima metà di stagione strepitosa, il Napoli è arrivato un pochino scarico al giro di boa. L’addio di Kvaratskhelia e un mercato decisamente deludente sembrano aver lasciato il segno nella formazione di Antonio Conte, che dopo le grandi prestazioni vincenti contro Atalanta e Juventus ha dovuto poi affrontare un calo piuttosto netto. Quella con i bianconeri è stata infatti l’ultima vittoria degli azzurri, che hanno poi ottenuto 3 pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio e hanno perso nell’ultimo turno contro il Como.

Il calo del Napoli è coinciso per altro con l’avvento di una serie di infortuni che hanno minato le prestazioni degli uomini di Conte. Prima Olivera e Spinazzola, poi David Neres e Mazzocchi, e in ultimo anche Frank Anguissa. Una mezza emergenza che ha costretto il tecnico a dover anche cambiare modulo, passando al suo caro vecchio 3-5-2. Un assetto che tuttavia sembra aver tolto un po’ di equilibrio ai partenopei.

Qui Inter: i nerazzurri sono in ripresa — Anche l’Inter ha vissuto un suo periodo di flessione, tant’è che, nonostante i passi falsi del Napoli, i nerazzurri sono riusciti solamente ora ad agganciare e superare i partenopei in vetta alla classifica. Il pareggio arrivato in extremis nel derby contro il Milan ha forse minato un po’ di certezze nelle formazione di Simone Inzaghi, che ha poi sorprendentemente perso con un netto 3-0 il recupero con la Fiorentina. L’immediato riscatto pochi giorni dopo proprio contro la Viola ha fatto poi il paio con un altro ko, quello dell’Allianz Stadium contro la Juve.

L’Inter ha vinto poi l’ultimo turno di campionato contro il Genoa, battendo i rossoblù di misura grazie alla rete di Lautaro Martinez. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte contro Fiorentina e Juventus nel mese di febbraio, a cui va aggiunto il recente successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Segnali di ripresa dunque per la formazione di Simone Inzaghi, che arriva allo scontro diretto in condizioni sicuramente migliori dei partenopei. Con un successo al Maradona, i nerazzurri farebbero un primo importante scatto verso lo scudetto.

Napoli, la probabile formazione: dubbio modulo per Conte — Antonio Conte fa la conta degli infortunati in casa Napoli. Ancora fuori David Neres e Pasquale Mazzocchi, negli ultimi giorni si è fermato anche Frank Anguissa per un risentimento muscolare accusato dopo la trasferta di Como. Torna arruolabile invece Mathias Olivera, ma è ancora da valutare se sia a disposizione per una maglia dal primo minuto o solamente per un utilizzo a partita in corso. Come affermato nella conferenza stampa di questa mattina, l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve sul modulo e sugli interpreti da utilizzare.

Nel caso in cui dovesse essere confermato il 3-5-2, si dovrebbe rivedere sostanzialmente lo stesso undici di Como. In porta sempre Alex Meret, con la difesa a tre che dovrebbe essere composta sempre da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie laterali ancora spazio a Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, salvo appunto un rientro di Mathias Olivera. Al fianco di Lobotka e McTominay è aperto il ballottaggio tra Philip Billing e Billy Gilmour. "È tutta la settimana che mi porto dietro questo dubbio", ha dichiarato Antonio Conte questa mattina. In attacco, se il modulo resterà questo, toccherà ancora una volta a Jack Raspadori e Romelu Lukaku.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Antonio Conte.

Inter, la probabile formazione: si rivede Thuram — Qualche assenza anche per Simone Inzaghi, che tuttavia ha alternative sicuramente migliori rispetto a quelle di Conte. In porta ci sarà ancora una volta Josep Martinez. In difesa dovrebbe rivedersi Acerbi al posto di De Vrij, con Pavard sul centrodestra e Bastoni sul centrosinistra. Dalla panchina anche Bisseck. Riprendono posto a centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dopo il turnover di Coppa Italia.

Parziale emergenza per i nerazzurri sulle corsie laterali: out per infortunio Zalewski, Darmian e Carlos Augusto: sulle corsie laterali sono confermati Dumfries e Dimarco, anche se in conferenza stampa Inzaghi ha lasciato addirittura aperto uno spiraglio per un possibile cambio modulo.Più un tentativo di bluff o uno sviluppo a gara in corso piuttosto che un'ipotesi dal primo minuto. In attacco torna invece a disposizione Marcus Thuram dopo il problema muscolare che lo aveva frenato negli ultimi giorni. Anche sul francese Inzaghi non si è sbilanciato: "Thuram ha fatto un buon lavoro, ha dato rassicurazioni, domani vedremo. Cercheremo di capire se partirà dall'inizio, ma non è detto". Dovrebbe esserci comunque lui al centro dell’attacco insieme a Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simone Inzaghi.