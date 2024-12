Fischio finale al Maradona. Sotto la pioggia battente, la Lazio concede il bis e batte il Napoli per 1-0 . Una gara che non regala tante emozioni nel primo tempo, eccetto un'occasione capitata sui piedi di McTominay e una punizione, clamorosa, di Kvaratskhelia che sfiora di millimetri l'incrocio dei pali. La Lazio si fa vedere solamente con una conclusione pericolosa di Isaksen, a cui risponde un ottimo intervento di Meret. Nel secondo tempo, il destro di Dele-Bashiru che si stampa sulla traversa e il colpo di testa di Anguissa che pizzica il palo sono il meglio che accade fino alla rete di Isaksen .

Rrahmani 6,5 : ordinato, pulito, non rischia mai e gestisce bene la linea difensiva in coppia con Buongiorno.

Romagnoli 6 : contiene bene Lukaku senza fare straordinari, sfortunato per l'infortunio ( dal 59' Patric 6 : poco sollecitato sia in fase di impostazione che difensivamente).

Castellanos 5,5: partita non semplicissima per lui, ha pochi palloni giocabili e non riesce mai ad entrare veramente in partita (dal 72' Noslin 6,5: entra e smista a Isaksen il pallone che vale la vittoria).