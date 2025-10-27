Napoli, lungo stop per De Bruyne: il bollettino ufficiale dopo l’infortunio

Il bollettino medico dell'infortunio occorso al forte calciatore belga ha confermato per il giocatore un lungo stop, con lo stesso iter che sta vivendo anche Romelu Lukaku.

Alessia Bartiromo 27 ottobre - 13:01

Un lunedì che il Napoli farà fatica a dimenticare. Dopo la splendida vittoria contro l'Inter in campionato sabato pomeriggio al Maradona, poco fa è arrivata la notizia che i tifosi e lo staff azzurro temevano. Il bollettino medico dell'infortunio occorso a Kevin De Bruyne ha confermato per il giocatore un lungo stop, con lo stesso iter che sta vivendo anche Romelu Lukaku.

L'infortunio di De Bruyne in Napoli-Inter — Napoli-Inter è stata la partita della svolta per la squadra di Conte, con un'incredibile reazione dopo la serata horror in Champions League il martedì precedente contro il PSV Eindhoven. Dopo un inizio molto equilibrato, a sbloccare il risultato è stato proprio Kevin De Bruyne realizzato un perfetto calcio di rigore, battendo lo specialista Sommer. Pochi secondi dopo aver calciato, il giocatore ha subito accusato un fortissimo dolore alla gamba, con un capannello di compagni di squadra che lo hanno sostenuto. In lacrime, ha lasciato il campo, facendo così presagire il peggio: non uno stiramento, bensì una lesione.

Il comunicato ufficiale della società — Il verdetto è stato confermato proprio poco fa dalla stessa SSC Napoli con una nota divulgata sul proprio portale ufficiale, confermando la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Lo stesso infortunio occorso anche a Romelu Lukaku, però alla coscia sinistra. Questo il comunicato ufficiale del club, divulgato pochi minuti fa: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Per lui quindi, si attendono almeno tre mesi di stop, con il ritorno in campo per il 2026.