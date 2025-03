Il Napoli ospita il Milan per il big match della trentesima giornata di Serie A: la nostra analisi della partita.

Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, è tempo di ritornare a pensare al campionato. riparte con il botto con il big match di domenica sera al Maradona, in cui si affronteranno Napoli e Milan per la trentesima giornata. Siamo ormai nel rush finale, e ogni punto può essere determinante nel calcolo della classifica finale. La formazione di Conte insegue l'Inter in vetta, mentre quella di Conceiçao cerca di non perdere il treno per l'Europa. L'appuntamento con il calcio di inizio della sfida è alle ore 20:45.

Come arriva il Napoli al big match — In casa Napoli, il momento non è certamente dei migliori. Dopo una prima metà di stagione stratosferica, gli azzurri hanno nettamente rallentato il passo, come d'altronde un po' tutte lì davanti. La formazione di Antonio Conte, però, ha conquistato solamente 8 punti nelle ultime 7 partite, riuscendo a vincere un solo match, al Maradona contro la Fiorentina per 2-1.

Un bottino decisamente troppo magro, che non solo ha fatto perdere ai partenopei l'occasione di allungare sull'Inter - che pure ha balbettato -, ma che ha causato anche il sorpasso in testa. Tra azzurri e nerazzurri ci sono soltanto 3 punti di distanza. Dunque, nulla di irrecuperabile, ma è chiaro che serve un cambio di marcia. Il Napoli si presenta alla sfida dopo il deludente pareggio maturato nella trasferta di Venezia prima della sosta e va inevitabilmente alla ricerca di risposte.

Come arriva il Milan alla sfida del Maradona — Il Milan invece continua a non convincere, nonostante nelle ultime due partite di Serie A siano arrivate due vittorie. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Torino, Bologna e Lazio, i rossoneri sono infatti riusciti a riportare a casa i 3 punti contro Lecce e Como. Lo hanno fatto, però, con due prestazioni molto simili e per niente soddisfacenti. Entrambe in rimonta dopo un primo tempo pessimo. Se non altro, però, è la dimostrazione che la squadra c'è ed è in grado di reagire.

In casa rossonera la situazione non è delle migliori. Anche l'ambiente ha cominciato a manifestare una certa insofferenza e il rapporto tra tifoseria e società vive qualche frizione. Il nono posto in classifica non può certamente bastare al Milan, ma il distacco con i posti che valgono un piazzamento in Europa sono ancora alla portata. Serve però un finale diverso, anche perché anche le altre cercheranno di lasciare il meno possibile per strada da qui alla fine.

Napoli-Milan, precedenti e statistiche — Napoli e Milan si sono incontrate già 153 volte nella loro storia in Serie A. Il bilancio degli scontri tra le due formazioni sorride al Diavolo, che è in vantaggio con 58 successi contro i 46 dei partenopei. Sono 48, invece, le occasioni in cui i match si sono conclusi in parità. Gli azzurri sono invece leggermente avanti nel bilancio delle partite casalinghe. Allo Stadio Maradona, ex San Paolo, si sono registrate 28 vittorie per il Napoli e 23 pareggi, mentre sono 25 i successi ottenuti dalla formazione rossonera.

C’è grande equilibrio nelle ultime 10 sfide che hanno visto protagoniste le due squadre. Tra Napoli e Milan si sono verificate 4 vittorie per i partenopei, 4 per i rossoneri e 2 pareggi. Lo storico dunque è esattamente bilanciato, eppure la formazione allenata da Antonio Conte è riuscita a vincere solo una volta nelle ultime 6 sfide contro il Milan, incluso il doppio incrocio di Champions League nel 2023. E ancora, i rossoneri sono diventati un vero e proprio tabù per il Napoli al Maradona. L’ultimo successo casalingo degli azzurri risale addirittura al 2018, ultimo di una serie di 8 confronti da imbattuti. Da lì in poi, sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte nelle successive 6 partite.

Napoli-Milan, le probabili formazioni del match — Antonio Conte recupera finalmente pezzi e per il match di domenica sera dovrebbe avere finalmente la rosa al completo a disposizione. Unico assente, il terzo portiere Nikita Contini. Il tecnico salentino dovrebbe comunque confermare il 3-5-2, nonostante il recupero di David Neres che dovrebbe essere utilizzato a partita in corso. Confermato dunque in blocco l’undici che si è visto nelle ultime giornate, con Raspadori e Lukaku in tandem in attacco. Si rivede Zambo Anguissa a centrocampo.

Sergio Conceiçao deve fare a meno di Musah, squalificato dopo l’ultimo turno di campionato. Per il resto, però, anche i rossoneri sono al completo e arrivano a Napoli per confermare la propria striscia positiva al Maradona. Solito dubbio in difesa, dove Pavlovic, Gabbia e Thiaw si giocano i due posti. In mediana ci sarà ancora Warren Bondo al fianco di Fofana. Reijnders sulla trequarti con Joao Felix ancora dalla panchina. In avanti, Santiago Gimenez è in vantaggio su Tammy Abraham.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Sergio Conceiçao.

Napoli-Milan, analisi e pronostico del match del Maradona — Napoli favorito sul Milan secondo il parere dei principali bookmakers. La vittoria dei padroni di casa si trova infatti intorno all’1.90, mentre è data a 4.00 la vittoria della formazione di Sergio Conceicao. Quota 3.50, invece, per la X al Maradona. Sarà una sfida aperta o chiusa? Secondo le agenzie di scommesse, l’Under2,5 (a quota 1.80) è leggermente favorito rispetto all’Over2,5 (quotato a 1.90). Il No Goal è dato a 1.95, mentre la rete di entrambe le squadre si trova a quota 1.70.

Quanti gol verranno segnati nella sfida del Maradona? Da un lato c’è un Napoli che ha cominciato a traballare dal punto di vista difensivo e che ha subito almeno un gol in 8 delle ultime 9 partite giocate. Dall’altro lato c’è un Milan che invece non è mai trovato equilibrio e solidità nell’arco di questa stagione. Ispira fiducia l’opzione Multigol 2-4, che si trova a quota 1.55 e che si è verificato in 10 delle ultime 11 partite giocate dai partenopei. Promossa dunque anche la proposta del Goal a 1.70. Per trovare una quota più alta, vale pena provare la soluzione Multigol 1-3 casa + Multigol 1-3 ospite a 2.00.

Il Napoli ha vinto l’ultimo confronto a San Siro contro il Milan, ma il trend degli ultimi incroci va a favore dei rossoneri. Anche questa volta daranno sicuramente fastidio agli azzurri e proveranno a sgambettarli nella rincorsa scudetto. Si può provare allora la combo X primo tempo o X finale, che viene proposta a 1.70. Si può leggere anche una partita più chiusa nella prima frazione di gioco, con le emozioni che verranno preservate per la ripresa. La combo Under1,5 primo tempo + Over0,5 secondo tempo si trova a quota 1.70. Intriga anche la proposta sul tempo con più reti segnate: si può scegliere il 2 a 2.05.

Finiamo con la parentesi sui marcatori. Quella contro il Napoli è una partita in Rafa Leao si accende e fa male, per cui si può puntare sull’opzione gol o assist a 2.60. Ma il Napoli è anche spesso e volentieri la vittima sacrificale delle prime volte o di chi ha bisogno di interrompere lunghi digiuni, motivo per cui la nostra chiamata è il ritorno al gol di Santiago Gimenez a quota 3.50. Lato azzurri, invece, si può dare fiducia a Romelu Lukaku, proposto a 2.50.

Napoli-Milan, dove vedere il match in tv e in streaming — Il match tra Napoli e Milan andrà in scena domenica sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, e per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La sfida di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.