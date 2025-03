Non riesce la rimonta al Milan, il Napoli soffre e vince col batticuore: finisce 2-1 al Maradona

Il Napoli batte 2-1 il Milan allo Stadio Maradona: successo importantissimo per gli azzurri, che vincono grazie ad un super primo tempo.

Luca Paesano Redattore 30 marzo - 22:57

Finisce 2-1 allo Stadio Maradona una partita che ha tenuto tutti incollati al teleschermo fino all'ultimo secondo. Un grande Napoli domina e conduce il primo tempo, poi cala e soffre nella ripresa. La formazione di Antonio Conte però riesce a reggere l'urto e porta a casa 3 punti pesantissimi per la corsa scudetto. Decidono le reti di Politano e Lukaku. A segno Jovic per i rossoneri, con Santiago Gimenez che ha sbagliato un rigore nella ripresa.

Napoli-Milan, le scelte dei due allenatori — Antonio Conte ritorna al vecchio 4-3-3. Importanti assenze dell'ultima ora per il tecnico salentino, che ha perso prima Leonardo Spinazzola dopo un colpo subito alla coscia. Forfait per l'ex Roma, che verrà sostituito da Mathias Olivera a sinistra. Va poi in tribuna McTominay per uno stato influenzale. Recupera invece Frank Anguissa, pur non essendo al meglio per un fastidio all'adduttore patito in settimana. A centrocampo ci sarà ancora Gilmour. Dalla panchina Raspadori, si rivede dal primo minuto David Neres.

La notizia in casa Milan è l'ennesima esclusione per Rafa Leao, che tuttavia, almeno in questa fase della stagione, sembra essere molto più impattante a partita in corso piuttosto che dall'inizio. Al suo posto c'è Joao Felix sulla fascia sinistra. Conferma per Bondo a centrocampo, al fianco di Fofana. Pavlovic vince il ballottaggio con Gabbia, così come Abraham ha la meglio su Santi Gimenez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. All. Sergio Conceiçao.

Napoli-Milan, la cronaca del primo tempo — La serata del Maradona si apre con il toccante minuto di raccoglimento per la scomparsa del piccolo Diego, ragazzo di 14 anni venuto a mancare in questa settimana. Poi, pronti e via, si fa subito sul serio, e il Napoli la sblocca dopo solo 2 minuti di orologio. Gli azzurri gestiscono il possesso dalle retrovie, Di Lorenzo lancia per Politano che scappa tra Theo Hernandez e Pavlovic. L'esterno del Napoli controlla il pallone e di mancino batte Maignan sul primo palo. Avvio super della formazione di Antonio Conte!

Reazione poco concreta del Milan, è ancora il Napoli ad insistere e sempre sulla fascia destra. Cross basso di Di Lorenzo a tagliare l'area, ma Walker chiude con i tempi giusti sull'arrivo di Neres dall'altro lato. Sul corner, Politano calcia a volo di destro e trova una deviazione di Anguissa che per poco non beffa Maignan. Il gol però è nell'aria, e su un grande break di Buongiorno, che esce in anticipo e riparte, il Napoli trova il raddoppio. Gilmour arriva in zona tiro, finta e scava il pallone per Romelu Lukaku, che a tu per tu con Maignan fa 2-0. Il Maradona è una bolgia.

Il Milan è in difficoltà e ha evidentemente accusato il colpo. La formazione di Sergio Conceicao fatica a trovare le contromisure per arginare i partenopei e soprattutto non riescono a imbastire manovre pericolose, né di squadra né con i singoli. Ottima occasione per i rossoneri allo scadere con una punizione dal limite dell'area. Si prova uno schema per liberare la conclusione di Reijnder, ma il pallone viene sputato fuori dalla retroguardia azzurra. Intervallo al Maradona.

Napoli-Milan, la cronaca del secondo tempo — Il Milan prova a dare subito la scossa nel secondo tempo, come d'altronde accaduto nelle ultime due sfide. Subito in campo Rafa Leao al posto di Bondo, e la prima occasione della ripresa la crea proprio il portoghese. Il numero 10 dei rossoneri trova campo libero sulla trequarti, salta Lobotka, se la porta sul sinistro e calcia in diagonale, ma la conclusione è un po' masticata e finisce larga. Insiste ancora la formazione di Conceicao, questa volta con il neo entrato Santiago Gimenez che calcia alto da buona posizione. La porta la centra invece Pavlovic con una conclusione però debole dalla distanza.

Al 69' il Milan ha l'occasione di accorciare le distanze. Philip Billing si incrocia con la corsa di Theo Hernandez e per Sozza è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Santiago Gimenez, ma Alex Meret è superlativo e nega al messicano la gioia del gol. Si resta sul 2-0 allo Stadio Maradona. Ora però è il Napoli a difendersi, con il baricentro ed il ritmo decisamente più basso rispetto a quello del primo tempo. Ci provano ancora con soluzioni da fuori i rossoneri, prima con Pavlovic e poi con Reijnders, ma senza successo.

All'84' però il muro azzurro crolla. Bella combinazione sulla sinistra tra Leao e Theo Hernandez, il francese mette il pallone nel mezzo e trova Luka Jovic, che da pochi passi non può sbagliare. Arriva finalmente il gol del 2-1 per i rossoneri. Al 92' chance per il Napoli, che arriva in area di rigore con Mazzocchi che non riesce a trovare l'attimo per concludere. Risposta immediata del Milan, con una conclusione di Jovic che fa tremare il Maradona. Assalto finale dei rossoneri con una punizione di Reijnders dalla trequarti su cui sale anche Maignan. Il pallone viene sputato fuori dalla difesa del Napoli, e allora al Maradona può partire la festa. Successo importantissimo per i partenopei, che battono il Milan 2-1.