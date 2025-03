Napoli-Milan, probabili formazioni: panchina per Neres e Leao, Abraham e Gilmour dal 1′

Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, la Serie A riparte con un match imperdibile. Domenica sera, alle ore 20:45 allo Stadio Maradona, Napoli e Milan si sfideranno in una gara cruciale per la classifica. Con la stagione ormai nella...

Luca Paesano Redattore 29 marzo 2025 (modifica il 29 marzo 2025 | 20:06)

Dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, la riparte con un match imperdibile. Domenica sera, alle ore 20:45 allo Stadio Maradona, Napoli e Milan si sfideranno in una gara cruciale per la classifica. Con la stagione ormai nella sua fase decisiva, ogni punto può fare la differenza. La squadra di Conte insegue l’Inter capolista, mentre quella di Conceição lotta per rimanere agganciata alla corsa europea.

Come si presentano Napoli e Milan alla sfida — Gli azzurri non attraversano il loro periodo migliore. Dopo una partenza straordinaria, il rendimento della squadra di Antonio Conte ha subito una frenata evidente, come accaduto anche ad altre big del campionato. Nelle ultime sette partite, il Napoli ha raccolto appena 8 punti, vincendo solo una volta – contro la Fiorentina al Maradona (2-1). Un bottino troppo esiguo, che ha permesso all’Inter di effettuare il sorpasso in vetta, lasciando i partenopei a inseguire con tre lunghezze di distacco. Il pareggio contro il Venezia prima della sosta ha lasciato l’amaro in bocca, rendendo indispensabile una reazione immediata.

Nonostante due successi consecutivi in Serie A, il Milan continua a non convincere. Dopo tre sconfitte di fila contro Torino, Bologna e Lazio, i rossoneri hanno ritrovato i tre punti contro Lecce e Como, ma con prestazioni tutt'altro che brillanti. In entrambe le gare, infatti, la formazione di Conceicao è riuscita a ribaltare il risultato dopo un primo tempo deludente, segnale di carattere ma anche di difficoltà. La situazione ambientale non è delle più serene: la tifoseria mostra segni di insofferenza e il rapporto con la società si fa teso. Il nono posto in classifica è insufficiente per le ambizioni del club, ma la qualificazione europea resta alla portata. Tuttavia, servirà un finale di stagione all’altezza, perché la concorrenza è agguerrita e ogni punto perso potrebbe risultare decisivo.

Napoli-Milan, le probabili formazioni del match — La sosta ha portato in consegna buone e cattive notizie in casa Napoli, tutte passate in rassegna nella conferenza stampa di quest’oggi da parte di Antonio Conte. Se da un lato i partenopei possono sorridere per il recupero di David Neres dopo un mese e mezzo di assenza, dall’altra devono fare i conti con il forfait di Spinazzola, che ha preso un colpo in allenamento e non sarà a disposizione. In dubbio anche Frank Anguissa per un affaticamento all’adduttore accusato in nazionale e Noah Okafor per lo stesso problema. E dunque, il puzzle si è praticamente completato.

Antonio Conte confermerà anche contro il Milan il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Tra i pali Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a formare il terzetto di difesa. Sulla fascia destra ci sarà Matteo Politano, mentre sulla sinistra torna titolare Mathias Olivera. A centrocampo, con Lobotka e McTominay ci sarà di nuovo Billy Gilmour. “Neres giocherà sicuramente”, ha detto il tecnico in conferenza, lasciando però intendere un suo impiego solamente a partita in corso. In attacco, allora, è confermato il tandem composto da Jack Raspadori e Romelu Lukaku.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku. All. Antonio Conte.

Sergio Conceiçao deve fare a meno di Musah, squalificato dopo l’ultimo turno di campionato, ed Emerson Royal, che è sempre ai box infortunato. Per il resto, però, i rossoneri sono praticamente al completo e il tecnico portoghese potrà scegliere in serenità l’undici migliore. Non dovrebbero esserci troppe novità rispetto alle formazioni già viste nelle ultime giornate prima della pausa.

Tra i pali ci sarà sempre Mike Maignan. A destra Kyle Walker, con Theo Hernandez sulla sinistra. Solito dubbio al centro della difesa, dove Tomori è ormai in fondo alle gerarchie, mentre Pavlovic, Gabbia e Thiaw si giocano le due maglie. In mediana ci sarà ancora Warren Bondo al fianco di Fofana. Reijnders poco più avanti sulla trequarti. Sulla fascia destra è chiaramente confermato Christian Pulisic, mentre va verso una nuova esclusione Rafa Leao. Come David Neres sulla sponda azzurra, dovrebbe entrare nella ripresa per spaccare la partita con i suoi strappi. A sinistra allora dovrebbe rivedersi Joao Felix. Ballottaggio in avanti: Santi Gimenez non è al top e potrebbe partire anche lui dalla panchina, lasciando spazio a Tammy Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. All. Sergio Conceiçao.

Napoli-Milan, dove vedere il match in tv e in streaming — La gara fra Napoli e Milan, valida per la giornata numero 30 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 30 marzo, allo stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, e per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.