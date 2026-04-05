Quello di lunedì sera sarà un match pieno di insidie con la posta in palio altissima. Ma, andiamo ad analizzare chi sono stati i giocatori che hanno reso questo match spettacolare

Vincenzo Di Chio 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 16:02)

La partita tra Napoli e Milan, è uno degli incroci più affascinanti del calcio italiano. Non è un derby di "vicinato" ma una rivalità nata dall'incrocio di epoche, stili e campioni che hanno segnato la storia della Serie A. Nel corso degli anni, queste sfide hanno visto protagonisti leggendari e battaglie epiche che hanno spesso cambiato il destino di un'intera stagione.

Le sfide tra queste due formazioni hanno messo in palio molto più dei semplici tre punti, incidendo su scudetti, qualificazioni europee e sul prestigio internazionale. Negli ultimi anni, il Napoli si è ripresentato come protagonista assoluto del nostro campionato grazie a risultati competitivi e una rosa di altissimo livello. Il Milan, invece ha cercato di ritrovare continuità e competitività dopo anni di rinnovamenti e cambi societari.

I maestri del gioco: registi e fantasisti indimenticabili — Nel racconto di questa straordinaria sfida, alcuni elementi sono entrati nella leggenda per la loro capacità immansa di dettare i ritmi. Creare gioco e cambiare la partita non solo con i gol, ma anche con assist o giocate decisive.

Se facciamo riferimento alla qualità tecnica, non possiamo che citare il più grande di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. L'argentino è senza ombra di dubbio il simbolo assoluto del Napoli (e non solo) in questa rivalità. Nella celebre del 1988, finita 3-2 per i rossoneri, il numero 10 azzurro non si limitò solo a segnare, ma servì assist a Careca con passaggi che insinuavano tra le linee, dimostrando che il suo apporto al match andava ben oltre il gol e regalando emozioni a qualunque tifoso di calcio.

Nel Milan degli anni 2000, Andrea Pirlo rappresentò l'essenza del maestro di gioco: nella partita del 2007,terminata 5-2 per i Diavoli, la sua capacità di controllare il ritmo, dettare i tempi e offrire assist per Pippo Inzaghi e Kakà, fu centrale per il dominio assoluto della squadra in quella gara.

Tra i protagonisti contemporanei degli Azzurri c'è stato Marek Hamsik, che nella partita vinta dai Partenopei 2-1 a San Siro nel 2011 segnò e dialogò in modo perfetto con altre due bandiere del Napoli: Josè Callejon e Ezequiel Lavezzi, spesso servendo palloni decisivi e orchestrando la fase offensiva. In quel match furono proprio gli assist dello spagnolo, frutto di una combinazione continua tra centrocampo e attacco, a consentire al Napoli di espugnare San Siro.

Queste icone mostrano come il calcio, nei suoi momenti migliori, sia fatto tanto di visione e qualità quanto di finalizzazione.

Le partite più spettacolari tra Napoli e Milan — La storia di Napoli- Milan è costellata di sfide memorabili, spesso decise da giocate singole capaci di cambiare il corso del match. Rivediamo le più indelebili:

Napoli- Milan 3-1 (2010): una delle prestazioni più iconiche di Edison Cavani, autore di una tripletta, in una partita in cui il Napoli ribaltò il risultato con qualità e determinazione. El "Matador" è rimasto nei cuori dei tifosi partenopei per il suo eccezionale fiuto del gol, la grinta e l' attaccamento alla maglia. L'uruguaiano è famoso anche per la sua incredibile generosità, tornando spesso a difendere e rendendosi prezioso in entrambe le fasi.

Milan-Napoli 3-1 (2020): una vittoria convincente dei rossoneri grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic e al gol finale di Jens Hauge; per gli azzurri segnò Dries Mertens.Ibracadabra è stato uno dei calciatori più dominanti e carismatici della sua generazione, capace di realizzare gol spettacolari e spesso decisivi.

Napoli- Milan 2-2 (2020): una sfida caratterizzata da grande equilibrio e qualità tecnica da parte di entrambe le squadre, con protagonisti Di Lorenzo e Mertens per i napoletani, mentre i milanes andarono a segno Kessiè e Theo Hernandez.

Questi incontri sono un esempio classico di come la rivalità non si limiti a numeri, ma racconti storie fatte di emozioni, ribaltamenti e giocate indimenticabili.

Gli attaccanti decisivi: i finalizzatori che fanno la differenza — Accanto ai registi e fantasisti, ci sono gli attaccanti che hanno trasformato in gol le occassioni più importanti, diventando autentici protagonisti nella storia della rivalità. Se menzionamo i bomber, non possiamo che partire dal re dei goleador:

Filippo Inzaghi: è stato uno dei centravanti più iconici e letali della storia del calcio, pur non avendo una tecnica sopraffina o una stazza fisica imponente. Conosciuto da tutti come Superpippo, era un maestro nello smarcamento, sapendo sempre dove sarebbe finita la palla. Nonostante non fosse altissimo, possedeva un tempismo eccezzionale che gli permetteva di battere difensori molto più fisici.

Dries Mertens: uno dei calciatori più amati della storia recente del Napoli, di cui è il miglior marcatore di tutti i tempi con 148 gol. Arrivato in Italia come esterno d'attacco rapido e tecnico, sotto la guida di Maurizio Sarri si è trasformato in un centravanti atipico, rivelando doti da finalizzatore implacabile. Conosciuto da tutti come "Ciro", è rimasto nel cuore dei tifosi partenopei per il suo spirito di sacrificio e la sua capacità di aiutare i compagni.

Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano è considerato tra i più forti al mondo nel suo ruolo. È un centravanti moderno che combina velocità esplosiva e forza fisica. L' uomo mascherato diventa letale quando attacca lo spazio alle spalle dei difensori, rendendolo un'arma micidiale in contropiede. Nonostante una corporatura apparentemente leggera, possiede una forza nei duelli corpo a corpo e nella protezione del pallone.

Andry Shevchenko: l'attaccante ucraino, Pallone D'Oro nel 2004, è stato uno dei più completi e letali della sua epoca. Sheva rappresentava il prototipo dell'attaccante moderno, capace di eccellere in ogni aspetto del gioco offensivo. Dotato di un'accellerazione fulminea, era pericolosissimo palla al piede sia negli spazi aperti che nello stretto.

Questi goleador hanno fatto la storia dei rispettivi club e della rivalità con prestazioni da record, segnando gol entrati nell'immaginario collettivo del calcio italiano.

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Cosa aspettarsi da Napoli-Milan? — La rivalità tra Napoli e Milan non si racconta solo con i nomi dei giocatori, ma anche attraverso diversa identità tattica e la filosofia di gioco che hanno caratterizzato le due squadre nei decenni. I rossoneri sotto la guida di allenatori come Massimiliano Allegri è spesso una squadra che punta sull'equilibrio, disciplina tattica e capacità di addattarsi all'avversario. I grandi anni del "Conte Max" in panchina sono stati caratterizzati proprio da questi elementi che lo hanno reso per svariato tempo uno dei migliori tecnici del mondo.

Dall'altra parte, il Napoli allenato da Antonio Conte tende ad essere una squadra più aggressiva nel pressing, con un'attitudine offensiva brillante e una costruzione che privilegia la verticalità. La pressione alta e l'intensità collettiva per recuperare palla e ripartire rapidamente. Caratteristiche che hanno sempre reso le squadre del tecnico leccese un vero e proprio problema da affrontare.

Questo scontro tra due stili, uno più metodico e flessibile come quello milanista e uno più diretto e intenso come quello napoletano, ha reso la partita tra i Partenopei e i Diavoli un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. Che si tratti di una partita tattica studiata nei minimi dettagli o di un match deciso da uno spunto individuale, la gara tra queste due formazioni continua a regalare emozioni, confermando che il calcio è tanto una questione di idee quanto di interpreti.

Seconda e terza in classifica sono pronte a darsi battaglia in un match dal sapore speciale: se da una parte c'è la volontà di conquistare al più presto l'ingresso in Champions League, dall'altra resta vivo il sogno di approfittare di un eventuale passo falso dell'Inter per continuare a inseguire lo scudetto. Non resta che aspettare lunedì, quando questa gara smetterà di essere una fantasia e diventerà realtà.