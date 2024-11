Napoli, senti Raspadori: “Ho bisogno di giocare…”

"Non sono più un giovane, ho bisogno di giocare per esprimermi"

"Non mi posso considerare più un giovane, ho 24 anni. Per altri può essere così, ma non per me - dice Raspadori a Vivo Azzurro - Sono molto ambizioso ed ho diversi obiettivi. In questo momento della mia carriera sto cercando di trovare la giusta continuità, di avere un minutaggio che mi consenta di esprimermi al meglio e di completare la mia maturazione". Le parole di Raspadori sono chiare, ed è un messaggio significativo per Antonio Conte, che sta pensando di affiancarlo a Lukaku in un attacco a due punte.