Napoli, tegola Neres: il brasiliano si opera, tempi di recupero lunghi

Brutte notizie per il Napoli, che perderà David Neres per diverso tempo: l'esterno azzurro si opererà alla caviglia sinistra

Luca Paesano Caporedattore 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 18:34)

David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, è volato a Londra nella mattinata di oggi per sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, dopo settimane di sofferenze e tentativi di terapia conservativa finiti senza successo. L’ex Ajax e Benfica ha deciso di risolvere definitivamente il problema al tendine che lo aveva costretto ad abbandonare anzitempo il campo nelle scorse settimane e a saltare diverse partite di Serie A.

La scelta dell’operazione, che verrà eseguita nei prossimi giorni al Wellington Hospital, centro specializzato già utilizzato dal compagno Billy Gilmour, porta con sé tempi di recupero piuttosto lunghi: si parla di almeno due mesi di stop prima di poter rivedere il numero 7 azzurro in campo.

Neres ko, il brasiliano si opera a Londra L’infortunio di Neres risale al 4 gennaio contro la Lazio, quando una torsione innaturale della caviglia ha segnato l’inizio di un lungo calvario fisico per il brasiliano. Nonostante il suo immediato rientro in rosa e la breve apparizione nella sfida contro il Parma, il dolore persistente ha reso evidente che il problema non si sarebbe risolto senza un intervento chirurgico.

Il consulto specialistico londinese ha confermato la necessità dell’operazione, ritenuta l’opzione migliore per limitare l’entità della riabilitazione e favorire un recupero più solido. I tempi di recupero stimati (circa due mesi o più) significano che Neres salterà molte partite chiave tra campionato e Coppa, privando il Napoli di uno dei suoi elementi più incisivi in fase offensiva.

Per Antonio Conte e i tifosi partenopei è una tegola non da poco: in una stagione già segnata da numerosi infortuni, la perdita prolungata di Neres complica ulteriormente la gestione della rosa e costringe la società a guardare al mercato di gennaio per rimpiazzare un esterno che aveva trovato continuità e gol nell’economia tattica della squadra. Nelle scorse ore, proprio in quella porzione di campo, il Napoli ha acquistato Giovane dal Verona.