Nations League, Germania-Italia per un posto in semifinale: dove seguire il match

Germania e Italia stavolta si sfidano a Dortmund per il match di ritorno dei quarti di Nations League: guida completa alla partita di domenica.

Lorenzo Maria Napolitano 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 17:01)

La Nations League entra nella sua fase più calda e Germania-Italia rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Con la qualificazione alla semifinale in palio, la partita in programma a Dortmund si preannuncia elettrizzante. Chi uscirà vincitore da questo confronto farà un passo determinante verso l'atto conclusivo del torneo, alimentando sogni di gloria in una competizione che, con il passare delle edizioni, ha assunto un valore sempre più rilevante nel panorama calcistico europeo.

La gara di andata ha regalato emozioni e confermato le grandi qualità tecniche delle due formazioni. L'Italia, guidata da Luciano Spalletti, ha disputato un match di ottimo livello, mettendo spesso in difficoltà i tedeschi con un gioco propositivo e intenso. Tuttavia, nonostante la buona prestazione, gli Azzurri non sono riusciti a portare a casa la vittoria. La Germania ha, infatti, sfruttato al meglio le occasioni create, riuscendo a imporsi con un risultato che le consente ora di affrontare il ritorno con un leggero vantaggio. Tra i marcatori della sfida d'andata, spiccano i nomi di Tim Kleindienst e Leon Goretzka per la Germania, mentre per l'Italia è stato Tonali a trovare la via del gol.

Adesso, nella bolgia del Signal Iduna Park, la squadra italiana è chiamata a una vera e propria impresa. Il fattore campo rappresenta un ostacolo non indifferente. Spalletti e i suoi uomini, però, sanno di avere le qualità necessarie per ribaltare il pronostico e giocarsi fino in fondo le proprie chance di qualificazione.

Le probabili formazioni di Germania-Italia — Le scelte dei due commissari tecnici sono quasi delineate e non mancano le novità rispetto alla gara di andata. Julian Nagelsmann ha deciso di confermare il modulo 4-2-3-1 che ha già dato buone risposte nel primo confronto con gli Azzurri. Tra i pali, spazio a Baumann, protetto da una linea difensiva composta da Kimmich a destra, Raum sulla corsia mancina e la coppia centrale formata da Rudiger e Tah. In mediana, Gross e Goretzka garantiranno equilibrio e fisicità, mentre sulla trequarti agiranno Amiri, Musiala e Sané, con quest'ultimo pronto a sfruttare la sua velocità e imprevedibilità. In avanti, l'unica punta sarà Burkartd.

Per quanto riguarda l'Italia, il tecnico di Certaldo sta valutando alcuni cambi nella formazione titolare, sia per scelta tecnica che per necessità. In difesa, l'assenza di Calafiori per infortunio costringe il Ct a ridisegnare il reparto arretrato: al suo posto, dovrebbe essere schierato Buongiorno, con Bastoni spostato nel ruolo di braccetto di sinistra nella difesa a tre. A centrocampo, un possibile avvicendamento riguarda la cabina di regia, dove Ricci potrebbe essere preferito a Rovella per dare più freschezza e dinamismo alla manovra. A completare il reparto, gli intoccabili Barella e Tonali, mentre sugli esterni verranno confermati Politano e Udogie. In avanti, Kean sarà il terminale offensivo, supportato da uno tra Zaccagni e Raspadori, anche se non è escluso che Spalletti opti per un avanzamento di Barella dietro la punta, inserendo Frattesi come mezzala.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkartd. Allenatore: Nagelsmann.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Germania-Italia in Tv e streaming — Per tutti gli appassionati che vogliono seguire questa attesissima sfida, Germania-Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Uno. La Rai, infatti, detiene i diritti esclusivi delle partite della Nazionale Italiana e offrirà una copertura completa dell'evento, con ampio prepartita e approfondimenti prima e dopo il match.

Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai. Sarà possibile seguire la partita collegandosi al sito ufficiale della piattaforma tramite computer o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su smartphone e tablet, compatibile con i principali sistemi operativi. L'appuntamento è fissato per domenica 23 marzo alle ore 20:45, orario in cui il fischio d'inizio darà il via a una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.

Visualizza questo post su Instagram