Nello Santin: “Ibra al Milan ancora decisivo – Toro, sarà dura senza Belotti e Bremer…”

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Nello Santin, ex calciatore – tra le varie – di Milan e Torino. Dal tuo punto di vista il Milan è ancora la favorita numero uno per lo scudetto? “Secondo me sì. Il Milan, più che comprare chissà chi, dovrebbe pensare a preservare i propri elementi”. Quali sono, secondo te, quelli imprescindibili? “Secondo me ci sono due calciatori che fanno nettamente la differenza in casa Milan: Tonali e Leao. Loro due non devono assolutamente partire”.

Ibra dovrebbe ancora restare in rossonero? “Dal mio punto di vista sì. E’ ancora determinante. Fuori, ma anche dentro il campo”. Cosa occorre al Milan per essere competitivo anche in Europa? “Così com’è, il Milan ha tutte le carte in regola per essere competitivo anche in Europa. Per quanto riguarda il resto, potrebbero far comodo due prime punte, per esempio”. E il “tuo” Toro? Che stagione ti aspetti l’anno prossimo? “Questa stagione ha visto il Toro protagonista grazie a Juric. Il prossimo anno vedremo. Senza Belotti e, quasi sicuramente Bremer, non sarà semplice”.