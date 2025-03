Monza, Nesta: “Ci credo finchè la matematica non ci condanna”

Nesta, allenatore del Monza, ha presentato la sfida contro il Cagliari. Ennesimo scontro diretto per una salvezza difficile.

Gennaro Dimonte 28 marzo 2025 (modifica il 29 marzo 2025 | 09:34)

Altra partita da dentro o fuori per il Monza, questa volta sul campo del Cagliari. I ragazzi allenati da Alessandro Nestasono a dieci punti dalla salvezza e quindi, numeri alla mano, sono ancora in gioco per un obiettivo che sembra molto difficile ma non ancora impossibile da raggiungere. Brianzoli che se la vedranno con i sardi, reduci da soli due punti negli ultimi cinque match. Appuntamento alla Unipol Domus Arena domenica 30 marzo alle 12:30.

Monza, le parole di Nesta — In conferenza stampa, l'allenatore dei brianzoli ha presentato il match importantissimo contro il Cagliari: "Ai ragazzi chiedo di non abbassare il livello e provarci fino alla fine. Si rischia di fare brutte figure e finchè la matematica non ci condanna ci crediamo. L'obiettivo è difficile ma non bisogna mollare, rimanere sul pezzo. Ci sono ancora tanti scontri diretti, non è tutto perduto. Sappiamo che contro il Cagliari è difficile. Abbiamo vinto troppo poco in campionato, dobbiamo provarci perchè io e i miei ragazzi non molliamo mai. La sosta nazionali ci è stata molto utile, sembrava quasi un ritiro precampionato".

Sulle questioni riguardanti Pessina e Izzo: "Matteo si è operato da poco, è stato fuori per molto tempo e abbiamo sofferto come lui. Ho letto tanto su di lui, voleva rientrare il prima possibile. Su Armando su contento, ha un grande peso sulle spalle ma sta tenendo un rendimento alto. Ha dimostrato di essere un grande uomo e professionista".

Un messaggio per il popolo di Monza: "È stato per tutti un anno difficile, da dimenticare. Ringrazio tutto il popolo per come ci ha trattato nonostante il momento e la classifica. Voglio però assicurare la gente dicendo che questa proprietà è forte e c'è una struttura importante dietro. Questo club continuerà a essere quello della città".