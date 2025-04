Nesta ha parlato nel post partita di Juventus-Monza: le dichiarazioni del tecnico della formazione brianzola

27 aprile 2025

Manca ormai solo l'aritmetica per la retrocessione in Serie B del Monza di Alessandro Nesta. I brianzoli, ko anche all'Allianz Stadium contro la Juventus, sono ad un passo dalla cadetteria. Dopo il 2-0 firmato Nico Gonzalez e Kolo Muani, Nesta ha parlato così in conferenza stampa: "Nel primo tempo siamo stati troppo bassi e se fai prendere velocità è difficile. Nel secondo tempo grazie al rosso di Yildiz abbiamo fatto benino, ma abbiamo tirato poco. Purtroppo abbiamo prodotto poco".

Monza, Nesta: "Siamo una squadra che a gennaio ha ceduto" — Come si spiega il nervosismo nel finale? L'allenatore ha risposto così: "Ci sta, doveva esserci prima, è normale che ci sia. Poi finita la partita finisce tutto". Poi sulla fase difensiva: "È allenabile tutto fino a un certo punto. Quando la Juve si mette lì ci sono i duelli. La tattica c’è, ma una squadra come noi ha bisogno di spazio, nello stretto facciamo fatica".

Ancora sulla partita: "Forson è migliorato, perché ad inizio stagione non faceva la fase difensiva. Adesso ha imparato e oggi l'ho premiato per i suoi allenamenti, ma ha delle caratteristiche che mancano a questo squadra. Mi è piaciuto. Episodi? Non devo dire nulla. Poi è stato espulso Yildiz. Mi sono lamentato solo con il Milan e l'Atalanta dove hanno fatto un grosso errore". Nesta ha mandato un altro messaggio alla sua squadra: "Devi ricordarti il sapore della sconfitta per non ricaderci. La vittoria è come una grave e non la vuoi perdere".

Infine, anche un commento sul campionato: "Non voglio rispondere sul campionato, perché non mi interessa. Per la Champions League è dura. La qualificazione cambia la vita. Speriamo la Lazio".

Nesta e l'annata del Monza: "In altre piazze rischi" — "Quello che succede a Monza è particolare perché con un'annata così in altre piazze rischi qualcosa. - ha aggiunto Nesta a 'Sky Sport' - Ci hanno fischiato, ma sempre con grande civiltà, ci hanno anche incoraggiato fino a poco tempo fa. Siamo in debito, lo sappiamo, ma oggi la squadra fa fatica, a gennaio ci siamo un po' indeboliti e poi pure oggi ne avevamo 7 fuori. Facciamo fatica a competere perché poi le altre sono forti, complete. Siamo dentro alle sfide, ma abbiamo bisogno di altri calciatori, non possiamo permetterci 7 giocatori fuori".

Infine, sullo spirito da avere nelle ultime giornate il tecnico ha dichiarato: "Dobbiamo avere grande spirito, non possiamo mollare perché la classifica è questa, lo sappiamo. Dobbiamo fare partite buone e qualche punto perché c'è il record negativo della Serie A... Questo è il nostro obiettivo, uno ce lo mettiamo: dobbiamo fare più di 17 punti".

