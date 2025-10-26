Nicola elogia i suoi: “Una grandissima prestazione, ma restiamo calmi”

Vardy illude, poi pareggia Brescianini. Le parole dell'alleantore in conferenza stampa

Michele Massa 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 00:41)

Un pareggio con amaro per la Cremonese e Davide Nicola che contro l'Atalanta ha sfiorato i tre punti. Al gol di Vardy a dieci minuti dalla fine ha risposto dopo poco Brescianini, con il derby che si è chiuso con il risultato finale di 1-1. Il tecnico dei padroni di casa però non ha nascosto la sua felicità per l'ottima prestazione dei suoi calciatori.

Davide Nicola al termine di Cremonese-Atalanta — IL RACCONTO DI NICOLA -“E’ stata una grandissima prestazione, con un’interpretazione diversa rispetto all’Udinese. Nel primo tempo abbiamo portato la giusta pressione e cercato di fare gioco. Nella ripresa ho visto uno spirito importantissimo, soprattutto da parte di chi è entrato. L’organizzazione ti fa fare punti, anche quando l’avversario è più forte. Avevamo difficoltà a centrocampo, ma si sono evoluti i giocatori che hanno giocato in un ruolo insolito per loro. Siamo felici per il gol che Vardy è riuscito a trovare. Hanno fatto bene tutti, stiamo iniziando ad allargare la rosa”.

L'EVOLUZIONE DELLA CREMONESE -“Mi piace essere calmo e obiettivo. Sono soddisfatto perché vedo che c’è sinergia con il pubblico che aiuta tantissimo i miei ragazzi. Sono contento per il progetto che stiamo portando avanti e anche per il fatto che stiamo facendo punti. Ora c’è una trasferta insidiosa da preparare. Il progetto iniziale lo stiamo portando avanti, impiegando tanti giovani e tanti giocatori italiani. I giovani in Italia ci sono. Noi ci crediamo. Siamo in crescita”.

TERRACCIANO DOMINANTE - “Riconosciamo i meriti di Terracciano stasera e, in generale, in tutto il campionato. Ha grande entusiasmo e una voglia pazzesca. L’ho spostato nel finale a centrocampo perché in passato ha fatto quel ruolo”.