Nicola presenta Roma-Cagliari: le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoblù alla vigilia del match

Enrico Pecci Redattore 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 14:30)

Il Cagliari di Davide Nicola si prepara per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma di Ranieri. Domani la formazione sarda sarà ospite dei giallorossi, reduci dall'eliminazione in Europa League ma anche da una striscia positiva in campionato. Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match, Nicola ha presentato così la sfida: "La squadra è consapevole, anche il ritiro è stato fatto per questa cosa. Ora alcuni giocatori vanno via con le Nazionali, programmeremo bene durante la prima settimana della sosta tra aspetti tecnici, tattici e fisici. Abbiamo fatto dei test in vista del finale di stagione ed ora accenderemo un riflettore su chi ha giocato meno per dargli più minutaggio".

Cagliari, Nicola: "Questo gruppo è anche merito di Ranieri" — Out Zappa in casa rossoblù: "Non avrebbe giocato comunque, lui ed altri stanno giocando molto ma non è possibile sostituirli tutti assieme. Abbiamo lavorato in ritiro sulle alternative, o Zortea che interpreta ruoli diversi. Stiamo lavorando su intuizioni da sperimentare". Poi sugli infortunati e la Roma: "Coman e Luvumbo hanno acciacchi, il primo nell’arco della sosta potrà lavorare con lui mentre il secondo lavora sull’infortunio conseguente al problema alla caviglia. Anche Gaetano si porta dietro degli acciacchi, a volte lo gestiamo ed altre lavora in modo regolare. La Roma è stata costruita per altri obiettivi come stanno dimostrando, in coppa avevano un avversario tosto. Credo che abbiano fatto la partita che dovevano fare senza lasciare spazi, io li guardo e da quando c’è Ranieri hanno dimostrato di avere qualità. Andremo in uno stadio importante per confrontarci con un avversario di livello".

"Augello e Felici insieme dall’inizio? La differenza delle caratteristiche tra i vari giocatori c’è, lo avete notato. - ha spiegato Nicola - Rifarei la sostituzione con Augello contro il Genoa perché avevo i miei motivi. Abbiamo dimostrato giocando con un buon avversario, è stato un punto di valore anche se noi cerchiamo sempre di vincere. Prati può giocare e giocherà Palomino, per me è importante lavorare su nuove soluzioni ed idee dando ai giocatori la possibilità di incidere". Il tecnico dei sardi ha risposto anche sul possibile cambio modulo: "Quando ho parlato di mercato lo abbiamo fatto parlando di soluzioni ed alternative diverse, considerazioni mie, del ds e del presidente. La squadra in ritiro aveva lavorato in questo modo e poi ci siamo trovato bene nel nuovo modulo. Se vedreste gli allenamenti capireste le triangolazioni che cerchiamo, non ci fossilizziamo solo in alcune cose che decidiamo di fare".

"La Roma? Come detto, loro sono altamente competitivi, - ha proseguito l'allenatore - hanno pregi e difetti anche se non è difficile trovarli. Non possiamo giocare solo in un modo, dovremmo essere aggressivi e non rinunciare a creare del gioco. Abbiamo lavorato sulla continuità e sull’attacco alla linea avversaria, vogliamo essere". Nicola ha poi parlato anche dell'eredità di Ranieri a Cagliari.

Nicola da Ranieri alla salvezza: "Vi rispondo così sulla quota punti" — A Cagliari Davide Nicola ha raccolto il testimone proprio da Claudio Ranieri: "È stata un'opportunità allenare il Cagliari e subentrare dopo Ranieri è stati importante, credo che il Cagliari giochi con una sua idea ora. Ho apprezzato che l’uomo Ranieri ha saputo creare rispetto dei ruoli e che abbia detto sempre quello che si pensa qui a Cagliari e non solo. È una grande gratificazione subentrare a Ranieri". Focus poi sulla condizioni di alcuni singoli: "Piccoli sta bene, ha sempre giocato e come lui Viola. Stiamo lavorando sull’identità del ruolo di Kingstone. Ti assicuro che se si parla della squadra sono orgoglioso di allenarli, hanno un grande senso di appartenenza. Vedete che la classifica è simile all’anno scorso, la nostra strada si concretizzerà all’ultima giornata, dobbiamo continuare ad essere aggressivi". E ancora su Ranieri: "Un giorno mi piacerebbe essere salutato dai giocatori com’è stato fatto con lui, è normale che è stata una bella relazione quella che ha intrattenuto con la squadra".

La quota salvezza? Nicola non vuole pensarci: "Il Genoa ha fatto un balzo in avanti ma non mi importa, voglio fare il massimo possibile come punti. Dobbiamo continuare a spingere e credere in noi stessi, ad oggi vogliamo pensare a questo. Come sta la squadra? Non hanno paura, abbiamo spinto negli ultimi tre mesi e non abbiamo mai lavorato in modo lineare e non abbiamo mai staccato da una partita all’altra. Abbiamo sfidato delle big e ce la siamo giocati con tutti, alla quarta partita di seguito abbiamo sfidato una squadra con il nostro stesso obiettivo. Il ritiro l’abbiamo fatto in vista della sosta, non siamo stanchi ma in alcune partite per un po’ non siamo stati brillanti ma è comprensibile. Le condizioni di Zappa e Mina? Li vedo tutti i giorni e stiamo andando oltre il nostro rapporto. Nella partita dobbiamo essere reattivi per cui qualche screzio ci serve se affrontato nel modo giusto. Nei momenti giusti serve dirsi in faccia le cose, loro hanno sempre dato il massimo e spinto. Vogliamo fare la partita contro un buon avversario e non vogliamo fermarci".

Focus, infine, sui calciatori con meno minutaggio finora: "Kingstone può fare la seconda punta o un esterno che non è un’ala, più sottopunta. Deve acquisire la conoscenza oltre all’istinto. Deve lavorare per fare bene le fasi di possesso e non possesso, è giovane e non bisogna mettergli fretta. Deve acquisire anche lo status del giocatore che deve determinare. Obert lavorando è diventato più consapevole di se, Prati ha giocato meno. A centrocampo abbiamo diverse combinazioni che ci servono per garantire qualità. Hanno giocato tutti e tutti hanno avuto minutaggio".

