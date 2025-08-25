Novara-Inter U23, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Ecco dove poter seguire il posticipo del Girone A della terza serie italiana in programma alle ore 20:30 che chiude la prima giornata tra sogni, speranze e aspettative

Filippo Montoli 25 agosto - 10:43

La prima giornata del Girone A di Serie C si chiude con la partita tra Novara e Inter U23. La gara è in programma allo Stadio Silvio Piola alle ore 20:30. La sfida sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le altre piattaforme dove vedere Novara-Inter U23 in diretta tv e streaming.

Novara-Inter U23, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo del Girone A di Serie C sarà possibile seguirlo in diretta tv su SkySport e precisamente al canale 255 del telecomando. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma e su Now. Infine, l'ultima alternativa è quella di seguire il match su Bet365. Basterà registrarsi tramite sito o app e iniziare a seguire la gara senza costi aggiuntivi.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Novara riparte dopo aver sfiorato nella passata stagione l'accesso ai playoff di Serie C. I piemontesi sono già scesi in campo in partite ufficiali nella gara di Coppa Italia di categoria contro la Juventus Next Gen. Dal derby regionale, la squadra di Andrea Zanchetta è uscita sconfitta di misura per 1-0 e ha così dovuto già dire addio alla competizione.

Anche l'Inter U23, al suo esordio assoluto in campionato, ha già disputato una partita di Coppa Italia di Serie C. I nerazzurri sono stati impegnati sul campo del Lumezzane, dove hanno convinto e vinto meritatamente per 2-1. La squadra di Stefano Vecchi ha dominato a larghi tratti e dopo lo svantaggio è riuscita a ribaltare il risultato tra fine primo tempo e inizio della ripresa.

Le possibili formazioni — Zanchetta cambia modulo per la partita di stasera e opta per il 4-3-1-2. Boseggia confermato in porta. Difesa a quattro con D'alessio, Khailoti, Lorenzini e Agyemang. Al centro del campo Ranieri, Basso e Collodel. Sulla trequarti, Donadio supporterà la coppia d'attacco Alberti-Da Graca.

Vecchi al contrario conferma il modulo del 3-5-2 usato anche a Lumezzane. Melgrati tra i pali. Re Cecconi, Prestia e Fontanarosa guideranno la difesa. A centrocampo, gli esterni Cinquegrano e Cocchi saranno affiancati nel mezzo da Topalovic, Fiordilino e Kamate. Davanti, confermato il tandem Zuberek-Spinaccè.

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio, Khailoti, Lorenzini, Agyemang; Ranieri, Basso, Collodel; Donadio; Alberti, Da Graca. Allenatore: Andrea Zanchetta.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Re Cecconi, Prestia, Fontanarosa; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Zuberek, Spinaccè. Allenatore: Stefano Vecchi.