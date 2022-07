Ogni maledetto week end…questa volta a favore dei defibrillatori di Messina…

Il 23 ed il 24 Luglio - in terra trinacra, precisamente a Messina - sono i giorni del consueto raduno nazionale delle tifoserie organizzate. Gli ultras si incontreranno sotto la bandiera della solidarietà ed il ricavato verrà devoluto in beneficienza.

Il goal è quello di raggiungere soldi a sufficienza per acquistare due defibrillatori per l'Ospedale di Messina e l'acconto per un'ambulanza, per questo motivo verranno messi in vendita magliette e gadget.