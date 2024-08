Padova, derby con l’Hellas? Servono 3 punti a Cesena

Stasera all'Orogel Stadium Dino Manuzzi (20.30), turno preliminare di Coppa Italia per i biancoscudati di Andreoletti, contro il Cesena di mister Mignani. In palio c'è il derby veneto contro il Verona.

Emanuele Giacometti Redattore 4 agosto - 13:43

Finalmente in campo. La nuova stagione ricominicia. Un nuovo capitolo, una nuova pagina sta per essere scritta. Vale per tutti, compreso il nuovo Padova di Matteo Andreoletti che sarà di scena nel turno preliminare di Coppa Italia a Cesena. I biancoscudati contro il Cesena, andranno in campo pronti alla battaglia e saranno seguiti da oltre 300 tifosi, un dato non male considerato il periodo.

Padova, si torna in campo con in testa il derby — Dopo settantuno giorni di polemiche, dunque è ora di rimettersi in riga e pensare, o meglio remare tutti dalla stessa parte. Difronte all'Orogel Stadium ci sarà il Cesena, squadra di categoria superiore, per una sfida che non ammette errori. Anche se, in realtà come detto pure da Mignani tecnico dei bianconeri, i valori in questo momento della preparazione/stagione si equivalgono. In casa patavina, Andreoletti è il ritratto dell'entusiasmo, pratica un calcio spregiudicato e fatto di possesso palla e ieri non aveva ancora sciolto i dubbi di formazione. Le uniche certezze sono il portiere titolare, e la linea difensiva a 3, il resto sarà tutto una sopresa. Obiettivo i 3 punti insomma, per regalarsi il derby in casa del Verona.

Cesena, entusiasmo e voglia di partire bene — Non manca ovviamente l'entusiasmo a Cesena. E' di nuovo serie B dopo tanto tempo, con la gente che vuole tornare a sognare qualcosa di importante. "Nonostante la differenza di categoria -ha detto il tecnico dei cesenati Mignani- penso che in questo momento i valori delle squadre siano abbastanza vicini, mi aspetto una partita equilibrata e due squadre che proveranno a darsi battaglia. La formazione rispecchierà quello che offre la rosa in questo momento, non ci prendiamo rischi inutili per coloro che sono arrivati da poco e non hanno molti minuti nelle gambe".

Cesena-Padova, le probabili formazioni — CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto, Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Bastoni, Donnarumma; Berti, Kargbo; Shpendi. Allenatore: Mignani

PADOVA (3-4-1-2): Fortin; Belli, Crescenzi, Perrotta; Villa, Crisetig, Varas, Kirwan; Russini; Tumiatti, Spagnoli. Allenatore: Andreoletti